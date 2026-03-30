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Lanzan tráiler de ‘Paw Patrol: La dino película’, nueva aventura que llegará a los cines el 13 de agosto

Paramount Animation presentó el nuevo tráiler de la cinta de Cal Brunker, con la participación de actores como Carter Young, Mckenna Grace, Terry Crews, Meredith McNeil, Paris Hilton, Snoop Dogg, entre otros
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
30/03/2026 14:26
30/03/2026 14:26

Paramount Animation presentó el nuevo tráiler de ‘Paw Patrol: La dino película’, con música nueva de los Backstreet Boys y una nueva aventura de la manada de Paw Patrol que llegará a los cines.

El filme animado bajo la dirección de Cal Brunker llegará a los cines este 13 de agosto, con un elenco que conforman los actores Carter Young, Mckenna Grace, Terry Crews, Meredith McNeil, Paris Hilton, Snoop Dogg, entre otros, de acuerdo con elimparcial.com.

Los cachorros liderados por los personajes de “Ryder”, “Marshall” y “Chase” se ven atrapados por una tormenta misteriosa que los lleva a estrellarse en una isla tropical llena de dinosaurios.

Allí conocen a “Rex”, un cachorro que ha estado en la isla por años y experto en todo lo relacionado con dinos.

La lucha y labores de la manada comienza cuando el “Alcalde Humdinger” comienza a minar la isla de manera imprudente para explotar sus recursos naturales, lo que provoca la erupción de un enorme volcán dormido.

La catástrofe natural obligará a los cachorros a enfrentarse a rescates gigantescos, más grandes que cualquier cosa que hayan enfrentado antes.

Escrita por Cal Brunker y Bob Barlen, la película se basa en la serie de televisión creada por Keith Chapman.

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