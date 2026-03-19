Lanzan tráiler oficial de la cuarta entrega de ‘Sonic’

La cuarta película tendrá nuevamente al cineasta Jeff Fowler como director del filme de acción real, la cual incorpora a uno de los personajes principales de la serie de anime, “Amy Rose”.

Jim Carrey, Ben Schwartz, Kristen Bell, Idris Elba y Keanu Reeves vuelven a la acción en la entrega número cuatro para darles vida y voz a los personajes de Sonic.

Con el estreno de su nuevo tráiler Sonic 4 inicia su cuenta regresiva hacia su estreno en marzo del 2027. En compañía de sus amigos, el erizo azul se enfrenta a una nueva amenaza robótica, pero en el camino se encontrará con una nueva aliada.

Aún si más detalles sobre la trama, el resto del reparto incluye a los actores James Marsden, Tika Sumpter, Ben Kingsley, Matt Berry, Colleen O’Shaughnessey, Lee Majdoub, Nick Offerman y Richard Ayoade, detalla elimparcial.com

Quién es “Amy Rose”, el nuevo personaje en Sonic 4, ella es una eriza rosa de gran fuerza y habilidad, a menudo se le vincula amorosamente con Sonic, de quien se declara novia y acompaña a sus aventuras.

Carga consigo su martillo piko piko, que utiliza como arma y para moverse, al igual que la mayoría de personajes de Sonic, posee velocidad sobrehumana, reflejos agudos y de acrobacia.

Para saber

Sonic the Hedgehog es el protagonista principal y la mascota oficial de la compañía de videojuegos Sega. Y esta son sus principales características.

Este Erizo antropomórfico azul, fue creado por Naoto Ōshima, Yūji Naka, e Hirokazu Yasuhara. Su primera aparición fue en el juego de carreras Rad Mobile (1991) como decoración, y su primer videojuego fue Sonic the Hedgehog (1991).

Fue desarrollado por SEGA para competir con la mascota de Nintendo, Mario. Su color azul simboliza la paz, la confianza y la frescura, que son atributos del personaje.

Su gran velocidad es su habilidad principal y más distintiva, llegando a ser velocidades supersónicas, a veces descritas como más rápidas que la velocidad de la luz. Esta característica fue inspirada por el deseo de su creador, Yūji Naka.

Actualmente se han estrenado tres películas de acción real de la franquicia Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog (2020), Sonic the Hedgehog 2 (2022). Y en 2024 llegó la tercera entrega llamada Sonic the Hedgehog 3.