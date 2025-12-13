$!Lanzan trailer oficial del nuevo live-action de ‘Street Fighter’

Street Fighter es uno de los videojuegos más queridos del formato de pelea y uno de los más queridos de la historia. Sus personajes se han convertido en grandes íconos de los gamer, quienes ahora están sumamente emocionados después de que se diera a conocer el tráiler de la nueva cinta que adaptará la historia del videojuego y ver esta nueva versión live- action. Es por eso que aquí te diremos más detalles sobre la apariencia de los personajes que han sido revelados, así como lo que podemos ver en el adelanto. En 1994 se dio la primera versión de este juego ochentero, juntando a un grupo de estrellas formadas y emergentes, aunque el resultado fue un éxito comercial, a los fans no les pareció apegada a lo que representa el juego.

El cast contaba entonces con figuras de renombre como Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Kylie Minogue, Damian Chapa o Wes Studi. Luego se haría una versión de Chun-Li con Krinstin Kreuk (Smallville), la cual no tuvo la misma suerte, señala milenio.com Fue durante la gala de los Game Awards que se dio a conocer el primer avance oficial de la película Street Fighter, en donde pudimos ver más sobre Ryu, Chun-Li, Ken y compañía. Incluso en el clip se puede ver cómo destruyen un auto, como en el famoso videojuego se hace. Pero lo que también sorprendió a los fans fue que han revelado la apariencia de todos los personajes, pues en el tráiler no podemos ver a Jason Momoa como Blanka, pero en las redes oficiales de la película han compartido los looks de todos los personajes.

Cabe señalar que la cinta se estrenará el próximo 16 de octubre de 2026. Por su parte la sinópsis oficial de la película señala que la historia retomará la atmósfera de los años 90 para rendir tributo al estilo clásico de los primeros juegos de la saga. Ubicada en 1993, la trama sigue a los distanciados peleadores Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), quienes se ven forzados a volver a la acción cuando la enigmática Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el Torneo Mundial de Guerreros, una competencia feroz que mezcla destino, fuerza y confrontación.

Json Momoa dará vida a “Blanka”.

Sin embargo, este evento oculta un plan letal que los llevará a enfrentarse entre ellos y a los propios fantasmas que arrastran. Y si no lo hacen...¡GAME OVER!. El Elenco Street Fighter es una de las películas más esperadas y el elenco que formará parte es. -Noah Centineo como “Ken Masters -Andrew Koji como “Ryu” -Callina Liang como “Chun-Li”