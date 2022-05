$!Lanzan trailer que anuncia el estreno de ‘House of the Dragon’

Los fanáticos de Game of Thrones que esperan con ansia el estreno de House of the Dragon, pueden disfrutar un vistazo de lo que será la serie, pues a través de redes sociales se lanzó el nuevo tráiler de la precuela, que se estrenará por HBO Max el 21 de agosto.

“La historia no recuerda la sangre. Recuerda nombres”. Con ese mensaje, la cuenta oficial de House of the Dragon en Twitter publicó el nuevo tráiler.