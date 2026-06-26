Lanzan versión inédita y restaurada del tema ‘All you need is love’, de The Beatles

El Global Beatles Day 2026 marca un momento especial para millones de seguidores del cuarteto de Liverpool. Por primera vez, la celebración del 25 de junio cuenta con reconocimiento oficial por parte de The Beatles y Apple Corps.
Además de estar acompañada por el estreno de una versión inédita y restaurada en color de la histórica interpretación de All You Need Is Love, presentada originalmente en 1967 durante la transmisión mundial Our World.
La fecha recuerda uno de los episodios más importantes en la historia de la música popular: cuando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr interpretaron en vivo All You Need Is Love para una audiencia estimada de 400 millones de personas alrededor del mundo, gracias a la primera transmisión internacional vía satélite, señala elimparcial.com
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por The Beatles (@thebeatles)
Una publicación compartida por The Beatles (@thebeatles)
El Global Beatles Day es una celebración internacional dedicada al legado musical, artístico y cultural de The Beatles. Aunque la conmemoración nació en 2009 como una iniciativa impulsada por la fan estadounidense Faith Cohen, en 2026 la fecha del 25 de junio fue oficialmente adoptada por la organización de la banda y Apple Corps como el día mundial para recordar al grupo británico.
Durante varios años existieron distintas fechas utilizadas por los seguidores para homenajear a la banda. Sin embargo, la elección del 25 de junio responde al enorme impacto que tuvo su participación en el programa Our World, considerado un acontecimiento histórico para la televisión y la música.
La principal novedad del Global Beatles Day 2026 es el lanzamiento oficial de una versión coloreada de la interpretación de All You Need Is Love realizada el 25 de junio de 1967.
El material fue restaurado digitalmente y será publicado por primera vez a través del canal oficial de The Beatles en YouTube, permitiendo que una nueva generación vea aquella actuación con una calidad visual nunca antes disponible.
Aunque esa presentación ya era conocida por los fanáticos mediante grabaciones en blanco y negro y algunas restauraciones parciales, esta nueva edición representa el primer lanzamiento oficial preparado específicamente para conmemorar el Global Beatles Day reconocido por la propia banda.
El 25 de junio de 1967, The Beatles fueron elegidos para representar al Reino Unido dentro del programa Our World, considerado la primera transmisión televisiva global mediante satélites.
Para la ocasión, John Lennon escribió All You Need Is Love, una canción con un mensaje sencillo que pudiera comprenderse en distintos idiomas y culturas. La BBC solicitó precisamente una composición que pudiera conectar con espectadores de todo el mundo.
La actuación fue seguida por aproximadamente 400 millones de personas en decenas de países, una cifra extraordinaria para la época y un hito en la historia de las comunicaciones internacionales.
All You Need Is Love fue publicada oficialmente como sencillo en julio de 1967 bajo el sello Parlophone y acreditada a la dupla compositora Lennon-McCartney.
Con el paso de las décadas, la canción se convirtió en uno de los mayores símbolos del catálogo de The Beatles y continúa siendo una de las piezas más reconocidas de la música popular mundial.
Su interpretación durante Our World quedó ligada para siempre al llamado Verano del Amor y a uno de los momentos más emblemáticos de la década de los sesenta.