Lanzan versión inédita y restaurada del tema ‘All you need is love’, de The Beatles

El Global Beatles Day 2026 marca un momento especial para millones de seguidores del cuarteto de Liverpool. Por primera vez, la celebración del 25 de junio cuenta con reconocimiento oficial por parte de The Beatles y Apple Corps. Además de estar acompañada por el estreno de una versión inédita y restaurada en color de la histórica interpretación de All You Need Is Love, presentada originalmente en 1967 durante la transmisión mundial Our World. La fecha recuerda uno de los episodios más importantes en la historia de la música popular: cuando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr interpretaron en vivo All You Need Is Love para una audiencia estimada de 400 millones de personas alrededor del mundo, gracias a la primera transmisión internacional vía satélite, señala elimparcial.com

El Global Beatles Day es una celebración internacional dedicada al legado musical, artístico y cultural de The Beatles. Aunque la conmemoración nació en 2009 como una iniciativa impulsada por la fan estadounidense Faith Cohen, en 2026 la fecha del 25 de junio fue oficialmente adoptada por la organización de la banda y Apple Corps como el día mundial para recordar al grupo británico. Durante varios años existieron distintas fechas utilizadas por los seguidores para homenajear a la banda. Sin embargo, la elección del 25 de junio responde al enorme impacto que tuvo su participación en el programa Our World, considerado un acontecimiento histórico para la televisión y la música. La principal novedad del Global Beatles Day 2026 es el lanzamiento oficial de una versión coloreada de la interpretación de All You Need Is Love realizada el 25 de junio de 1967.