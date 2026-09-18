Lanzan Voz de Mando, Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez, ‘Pa que no me anden contando’

Casi una década después de su lanzamiento original, Pa’ Que No Me Anden Contando regresa en una nueva versión que reúne a Voz de Mando, Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez, conectando el regional mexicano con la música popular colombiana.

La canción, compuesta por Joss Favela y Luciano Luna, fue grabada originalmente por Voz de Mando y lanzada a finales de 2016 como uno de los temas principales de su álbum Clase de Historia (2017).

Desde su lanzamiento, el tema conectó con una idea muy propia del regional mexicano: vivir las experiencias en carne propia. Su letra habla de disfrutar la vida, los amigos, la fiesta y los gustos que se han conseguido con trabajo, sin esperar que alguien más cuente cómo se sienten esas experiencias. De ahí nace la frase que resume el espíritu de la canción: Pa’ que no me anden contando.