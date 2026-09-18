Lanzan Voz de Mando, Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez, ‘Pa que no me anden contando’

Casi una década después de su lanzamiento original, Pa’ Que No Me Anden Contando regresa en una nueva versión que reúne a Voz de Mando, Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez, conectando el regional mexicano con la música popular colombiana.
La canción, compuesta por Joss Favela y Luciano Luna, fue grabada originalmente por Voz de Mando y lanzada a finales de 2016 como uno de los temas principales de su álbum Clase de Historia (2017).
Desde su lanzamiento, el tema conectó con una idea muy propia del regional mexicano: vivir las experiencias en carne propia. Su letra habla de disfrutar la vida, los amigos, la fiesta y los gustos que se han conseguido con trabajo, sin esperar que alguien más cuente cómo se sienten esas experiencias. De ahí nace la frase que resume el espíritu de la canción: Pa’ que no me anden contando.
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Una publicación compartida por JESSI URIBE / CANTANTE (@jessiuribe3)
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El impacto del tema se hizo evidente desde sus primeras semanas. En diciembre de 2016, monitor Latino registró un salto de 92 a 709 tocadas en radio en Estados Unidos en una sola semana, ubicándolo en el primer lugar de su Hot Song General USA.
Con el paso del tiempo, Pa’ que no me anden contando se consolidó dentro del catálogo de Voz de Mando y actualmente supera los 15 millones de reproducciones en Spotify.
Ahora, Voz de Mando retoma esta canción junto a Jessi Uribe y Juan Pablo Márquez para darle una nueva vida y acercarla a nuevas generaciones y audiencias.
La colaboración conserva la esencia del tema original y, al mismo tiempo, representa el encuentro entre dos escenas musicales que han encontrado cada vez más puntos en común: el regional mexicano y la música popular colombiana, alrededor de un mensaje que sigue vigente: disfrutar lo vivido, celebrar lo conseguido y experimentar las cosas por uno mismo.