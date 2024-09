Antes sólo tuvo la oportunidad de cantar con Jenni Rivera en el Auditorio Nacional o recientemente con el Grupo Firme, pero ahora decidió grabar con Ángela Aguilar, Carin León, Paquita la del Barrio y Pepe Aguilar, entre otros.

En el material, Yuri también canta con Luis Ángel “El Flaco” el sencillo Y si se quiere ir, mientras que con Pepe y su hija Ángela interpreta por separado Ya no vives en mí y La maldita primavera, respectivamente.

Con el ex académico Víctor García unió su voz para ¿Quién eres tú? y con Carin León Fue un placer conocerte.

“Yo soy popera, realmente no me quiero dedicar a cantar regional mexicano, porque eso no es lo mío, pero si me sale bien y a la compañía disquera le sirve lo que yo voy a hacer pues fantástico porque no todas las cantantes pueden cantar regional mexicano, ni ranchero, ni chachachá”, afirmó Yuri.