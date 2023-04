De estrella de cine a experta en moda. Angelina Jolie solicitó la marca registrada Atelier Jolie y planea lanzar una línea de ropa y joyería, informó el diario británico The Sun.

“La marca cubre todo, desde joyería hecha a la medida hasta ropa de alta costura y sastrería. Es una gran defensora de la moda sostenible y esto es algo en lo que la marca tendrá un gran enfoque”.

De acuerdo a quien.com, el informante detalló que: “El plan aún está en pañales, pero las ruedas están en movimiento”. Page Six Style obtuvo la solicitud de Jolie, que se presentó el 11 de mayo de 2022 ante la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos respaldando el informe de The Sun.

De hecho, la marca cubre “joyería personalizada” y “ropa y accesorios de moda vintage y de alta costura”, así como bolsos, calzado e incluso artículos para el hogar que van desde ropa de cama hasta muebles.

Esta no sería la primera incursión de Jolie en el diseño de joyas. Hace más de una década, colaboró con Robert Procop, el joyero detrás de su anillo de compromiso de corte esmeralda de su ex Brad Pitt, en una colección llamada Style of Jolie.

“Angelina tiene una mente creativa y trabajamos bien juntas. Es muy práctica y muy metódica”, dijo Procop a British Vogue en 2012 sobre la colaboración, cuyas ganancias apoyaron a la organización benéfica de Jolie, Education Partnership for Children of Conflict.