La celebración por el décimo aniversario de BTS seguirá, esta vez con el lanzamiento de su primer libro oficial Beyond The Story: 10-Year Record of BTS, que en Corea saldrá el 9 de julio y que en México, la edición en español estará disponible el 7 de septiembre.

La boyband surcoreana lanzó un tráiler de esta publicación que ofrece una mirada a los últimos 10 años de carrera del grupo. También se mostró por primera vez la imagen de la portada.

Beyond The Story: 10-Year Record of BTS contará la historia del grupo desde la voz de sus miembros y el periodista Kang Myeongseok. La edición original llegará a las tiendas el 9 de julio.

En México, la edición en español estará a cargo de Penguin Random House México, que a través de su página oficial de Twitter reveló la portada y anunció la preventa del libro a partir del lunes 19 de junio.

“¡Nos encanta esta cubierta! Nuestra edición en lengua española de BEYOND THE STORY : CRÓNICA DE 10 AÑOS DE BTS, que se publicará el 7 de septiembre de 2023 en colaboración con BIGHIT MUSIC, estará disponible el lunes en preventa. #BTS #방탄소년단 #BEYOND_THE_STORY”.