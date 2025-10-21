Lanzará Carín León su primer álbum de música country grabado en Nashville

El disco, aún sin título confirmado, será grabado en octubre de 2025 y verá la luz a finales del año o en los primeros meses de 2026. León lo describió como “el álbum más ecléctico que he hecho”, una fusión de country con influencias de James Brown, Queen y los corridos tumbados que lo consolidaron como una de las voces más potentes del género, señala elimparcial.com

El anuncio lo hizo durante su participación en la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, celebrada en Miami Beach, donde aseguró que este proyecto será lo mejor que he hecho en toda su carrera”.

El fenómeno del regional mexicano Carín León confirmó que está listo para dar su paso más ambicioso: un álbum de música country grabado en Nashville, la cuna del género.

La relación de Carín con la escena country no es nueva. En junio de 2024, se convirtió en el primer artista latino en tener su propio listado de canciones dentro del Spotify House del CMA Fest, el festival más importante del género en Estados Unidos.

Desde entonces, el intérprete de Primera Cita se ha ganado un espacio en el corazón de la capital del country gracias a su voz rasposa y su forma de narrar historias desde la raíz.

Además, en su reciente portada para Vogue México (octubre de 2025), donde fue presentado como “El rugido del León”, reveló que este será su primer álbum completamente en inglés, un reflejo de su intención por unir sus raíces sonorenses con la esencia rural estadounidense.

Aunque no se han revelado todos los nombres, Carín confirmó que el proyecto incluirá composiciones propias y colaboraciones con figuras del country. Entre ellas destacan Jelly Roll, Teddy Swims y Lainey Wilson, con quienes ya ha trabajado en sesiones de estudio.

A la par, los rumores apuntan a posibles participaciones de Chris Stapleton, Luke Combs o Kacey Musgraves, con quien León estrenó el videoclip Lost in Translation el 7 de octubre de 2025, una historia de amor que mezcla la ranchera con el country bajo una estética cinematográfica.

El proyecto será producido por su equipo de Socios Music, con quienes ha trabajado desde 2022, e incluirá la segunda parte de Boca Chueca, Vol. 1, álbum nominado al Grammy 2025 y ganador del Latin Grammy 2024.

Aunque la fecha exacta de lanzamiento no se ha confirmado, se espera que los primeros sencillos comiencen a liberarse a inicios de 2026, marcando el inicio de una nueva era para el artista.