Christian Nodal desató polémica con el adelanto de su nueva canción No me 100to bien. La letra del nuevo tema del cantautor de temas como Cumbión dolido y De los besos que te di, abrió el debate sobre si es alguna indirecta para Belinda, Cazzu o Ángela Aguilar.

Y es que, al parecer Christian le canta a una mujer a la que no ha logrado superar. “Ya he intentado olvidarte con otras, me tomo 200 copas buscando el sabor de tu boca, pero a lo lejos se me nota que yo no te superé”, versa la canción.

En medio de la polémica separación de Cazzu, la madre de su hija, usuarios de las redes sociales trataron de encontrar el significado de esta nueva canción, la cual estará disponible en todas las plataformas el jueves 4 de julio.