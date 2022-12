Elliot Page, actor y productor del documental sobre la transición de género Into My Name , contará parte del proceso vivido por su transición de mujer a hombre en un libro.

“El acto de escribir, leer y compartir la multitud de nuestras experiencias es un paso importante para plantar cara a quienes desean silenciarnos y hacernos daño. Los libros me han ayudado, incluso me han salvado, así que espero que esto pueda ayudar a alguien a sentirse menos solo, a sentirse visto, sea quien sea o esté en el camino que esté”.

El libro de memorias de Elliot Page no es el primer proyecto que el actor realiza para darle voz a todas las personas trans. En febrero de este año, Page estrenó el documental Into My Name, dirigido por Nicoló Bassetti y producido por el mismo Elliot.

Dicho documental que salió a la luz por primera vez en la última edición del Festival de Cine de Berlín, habla de la transición de género de cuatro jóvenes, incluido Matteo Bassetti, hijo del director del filme.