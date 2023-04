Otro de los temas que grabó Grupo Firme en colaboración fue el tema Un amor como este, junto al cantante de corridos bélicos Luis R. Conriquez, con el que surgió la especulación de que la canción podría estar dedicada a su aún esposa Daisy Anahí tras su separación.

El cantante Eduin Caz generó una gran controversia al referirse a Daisy Anahy como su ex esposa, lo que provocó que compartiera un video en sus redes sociales para aclarar que en realidad sigue siendo su esposa y no su ex, como él mismo había dicho previamente.

Actualmente, el grupo liderado por Eduin Caz se encuentra de gira por Estados Unidos, con su Hay que conectarla Tour 2023, con conciertos programados en lugares como Washington DC. Florida, Nashville, Birmingham, Memphis, Oklahoma, El Paso Texas, Tucson, Los Ángeles, y Chicago.