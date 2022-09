$!Lanzará HBO Max ‘Armas de mujeres’ una serie de empoderamiento femenino

Ángela, Sofia, Esme y Viri aprenderán a dejar atrás sus problemas personales y harán lo que esté en sus manos para salvaguardar a su familia, así tengan que unirse a viejas enemigas para conseguirlo. La historia es protagonizada por Kate del Castillo, Roselyn Sánchez, Sylvia Sáenz y Jeimy Osorio.

“Me encanta, me parece perfecto protagonizar con varias mujeres y más con una historia tan divertida que en muchas series norteamericanas nos hemos dado cuenta que funcionan increíble y espero que esta no sea la acepción a la regla. Estoy encantada de hacer un género al que no estamos acostumbrados, sobre todo los hispanohablantes, así que estoy emocionada y divertidisima”, declaró Kate del Castillo.

Armas de mujer es una serie de humor negro que combina lo oscuro y peligroso del mundo del narcotráfico con condimentos de comedia.

“Creo que la comedia es tan gratificante y la necesitamos tanto ahorita en esta época. Necesitamos la comedia y burlarnos de nosotros mismos, y creo que eso es lo que hacemos en esta serie, yo me he divertido mucho y he aprendido mucho de todas mis compañeras y es un género que se tiene que poner de moda en español sobre todo”, agregó la actriz mexicana.