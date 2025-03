Lanzará Oasis documental sobre su nueva gira ‘Oasis Live 25’

En anticipación por su regreso a los escenarios, Oasis ha revelado sus planes de lanzar una película documental que acompañará su esperada gira de reunión, de la mano de nadie más y nadie menos que del productor Steven Knight, conocido por su trabajo en Peaky Blinders.

Por otra parte, pero no menos emocionante, Dylan Southern y Will Lovelace serán los directores de la cinta, lo cual aumenta aún más las apuestas al considerar que han creado documentales aclamados como Meet Me in the Bathroom y Shut Up and Play the Hits.

Hasta el momento no se conocen más detalles, aunque el anuncio afirma que el proyecto capturará la esencia de la reunión de Oasis, un evento que ha generado gran expectación debido a la tensa relación entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.