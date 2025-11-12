Lanzará Peso Pluma nueva canción, antes que termine el año

¡Regresan los corridos tumbados! Luego de varios meses de aparente descanso, Peso Pluma finalmente estrenará una nueva canción, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

El originario de Zapopan, Jalisco, confirmó el lanzamiento de un último sencillo para antes de que termine el año. La noticia tomó por sorpresa a los amantes de los corridos tumbados, pues en los últimos meses Peso Pluma no había dado señales de estar trabajando en música nueva y parecía estar más enfocado en su relación con la cantante Kenia Os.

Sin embargo, el intérprete de Ella baila sola compartió este miércoles un teaser de su nueva canción, y lo que parece ser el comienzo de una nueva era, tras el éxito de sus dos primeros álbumes, Génesis y Éxodo.