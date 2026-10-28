Lanzará Régulo Caro, su nueva producción discográfica

El tema forma parte de una nueva etapa musical que contempla el lanzamiento de una producción más amplia durante los primeros meses de 2027.

Con más de 15 años de trayectoria, Régulo Caro continúa trabajando en nueva música mientras recorre México con sus presentaciones. El artista promueve actualmente Mi morena , una canción de banda dedicada a las mujeres de Badiraguato, Sinaloa.

Aunque es reconocido por su trabajo dentro del regional mexicano y los corridos progresivos, Caro también ha incorporado otras influencias a su propuesta, señala elimparcial.com

“Quisimos darle como esa otra imagen diferente a lo que es el pueblo de Badiraguato”, explica sobre la intención de la canción y su video, grabado en distintos puntos de la localidad, entre ellos la plazuela y el malecón.

Aunque nació en Los Ángeles, creció en Ciudad Obregón con la música de banda y campirana como parte de su entorno familiar, mientras desarrollaba un gusto personal por el rock y el metal.

“Siempre he sido muy roquero”, comenta el intérprete, quien menciona a Deftones, Tool y Korn entre las agrupaciones que han acompañado su formación musical. Esa afición convive con los sonidos norteños que definen su repertorio.

En su catálogo figuran canciones como Cicatrices y Soltero disponible, temas que el público puede reconocer incluso sin asociarlos de inmediato con su nombre.

Para el cantante, mantener una propuesta propia también implica adaptarse a los cambios de la industria y a las formas actuales de producir y distribuir música.

Caro comenzó su carrera cuando plataformas como YouTube y Myspace ganaban terreno, mientras los discos físicos perdían presencia frente a los formatos digitales. Desde entonces, ha ajustado su dinámica de trabajo a un mercado en el que los sencillos y la promoción constante tienen mayor peso.

Su proceso creativo tampoco responde a una fórmula fija. Las ideas surgen de sus experiencias y de su estado de ánimo, tanto en las letras como en las melodías.

“Siempre tiene que nacer de adentro”, afirma. “No puedo hacer música nomás por escribir”.

Su proceso creativo tampoco responde a una fórmula fija. Las ideas surgen de sus experiencias y de su estado de ánimo, tanto en las letras como en las melodías.

“Siempre tiene que nacer de adentro”, afirma. “No puedo hacer música nomás por escribir”.

Para Caro, la educación en casa y las circunstancias sociales influyen en la formación de las personas, por lo que considera insuficiente atribuir a la música, por sí sola, determinadas conductas.

Mientras prepara su próximo álbum, el cantante mantiene su gira por México, donde ha trabajado desde mayo. Su familia vive en Estados Unidos y, aunque busca equilibrar ambas partes de su vida, reconoce que las temporadas de trabajo lo mantienen lejos de casa durante varios meses.

Para el espectáculo en Hermosillo el 31 de octubre, su intención será ajustar las canciones a la respuesta del público y ofrecer una presentación que recorra las distintas facetas de su carrera.