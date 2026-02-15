Lanzará Sony Pictures, una nueva entrega de ‘Los Ángeles de Charlie’

La franquicia Los Ángeles de Charlie se prepara para regresar a la gran pantalla con una nueva versión cinematográfica impulsada por Sony Pictures. Tras varios intentos por mantener vigente la historia de la Agencia Townsend, el estudio ha decidido desarrollar un nuevo reboot que busca reconectar con el público global y recuperar el interés por las detectives que trabajan bajo las órdenes del misterioso Charlie. La información sobre este nuevo proyecto comenzó a circular en medios especializados de la industria cinematográfica y fue retomada por la prensa de espectáculos internacional. Hasta el momento, Sony no ha anunciado una fecha de estreno ni ha confirmado reparto, ya que la producción se encuentra en una fase temprana de desarrollo.

Uno de los primeros datos confirmados es la incorporación del guionista Pete Chiarelli al proyecto. Chiarelli es conocido por su trabajo en películas comerciales que han tenido buena recepción tanto en taquilla como entre el público. Entre sus créditos más destacados se encuentran The Proposal (conocida en Latinoamérica como La Propuesta) y Crazy Rich Asians, Locamente millonarios. La elección de este guionista sugiere que Sony podría buscar un equilibrio entre acción, comedia y relaciones entre personajes, elementos que han sido clave en entregas anteriores de la saga. Hasta ahora, no se ha confirmado si Chiarelli también participará como productor o si su labor se limitará únicamente al desarrollo del libreto, detalla elimparcial.com

Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska protagonizan el filme en 2019.

Uno de los rumores que más interés ha generado entre los seguidores de la franquicia es el posible regreso de Drew Barrymore, no necesariamente frente a la cámara, sino como productora. De acuerdo con versiones difundidas por fuentes cercanas al proyecto, Barrymore y su compañía Flower Films podrían estar involucradas nuevamente en la producción. Cabe recordar que Flower Films fue clave en las exitosas películas estrenadas a principios de los años 2000. Hasta el momento, Sony Pictures no ha emitido un comunicado oficial confirmando esta información. Por lo tanto, la participación de Barrymore debe considerarse como un rumor en desarrollo y no como un hecho confirmado.