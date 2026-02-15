Lanzará Sony Pictures, una nueva entrega de ‘Los Ángeles de Charlie’

La franquicia Los Ángeles de Charlie se prepara para regresar a la gran pantalla con una nueva versión cinematográfica impulsada por Sony Pictures.
Tras varios intentos por mantener vigente la historia de la Agencia Townsend, el estudio ha decidido desarrollar un nuevo reboot que busca reconectar con el público global y recuperar el interés por las detectives que trabajan bajo las órdenes del misterioso Charlie.
La información sobre este nuevo proyecto comenzó a circular en medios especializados de la industria cinematográfica y fue retomada por la prensa de espectáculos internacional. Hasta el momento, Sony no ha anunciado una fecha de estreno ni ha confirmado reparto, ya que la producción se encuentra en una fase temprana de desarrollo.
Uno de los primeros datos confirmados es la incorporación del guionista Pete Chiarelli al proyecto. Chiarelli es conocido por su trabajo en películas comerciales que han tenido buena recepción tanto en taquilla como entre el público.
Entre sus créditos más destacados se encuentran The Proposal (conocida en Latinoamérica como La Propuesta) y Crazy Rich Asians, Locamente millonarios.
La elección de este guionista sugiere que Sony podría buscar un equilibrio entre acción, comedia y relaciones entre personajes, elementos que han sido clave en entregas anteriores de la saga.
Hasta ahora, no se ha confirmado si Chiarelli también participará como productor o si su labor se limitará únicamente al desarrollo del libreto, detalla elimparcial.com
Uno de los rumores que más interés ha generado entre los seguidores de la franquicia es el posible regreso de Drew Barrymore, no necesariamente frente a la cámara, sino como productora.
De acuerdo con versiones difundidas por fuentes cercanas al proyecto, Barrymore y su compañía Flower Films podrían estar involucradas nuevamente en la producción. Cabe recordar que Flower Films fue clave en las exitosas películas estrenadas a principios de los años 2000.
Hasta el momento, Sony Pictures no ha emitido un comunicado oficial confirmando esta información. Por lo tanto, la participación de Barrymore debe considerarse como un rumor en desarrollo y no como un hecho confirmado.
Los Ángeles de Charlie tiene su origen en la serie de televisión producida por la cadena ABC, transmitida entre 1976 y 1981. El programa se convirtió en un fenómeno televisivo y lanzó al estrellato a actrices como Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith.
La serie consolidó un formato que combinaba acción, investigación y trabajo en equipo, elementos que definieron la identidad de la franquicia y que han sido retomados en cada intento de relanzamiento.
En el año 2000, Los Ángeles de Charlie llegó al cine con una nueva generación de protagonistas: Drew Barrymore, Cameron Diaz y Lucy Liu. La película fue un éxito comercial y logró una recaudación global de 264.1 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la industria cinematográfica.
Este éxito dio paso a una secuela estrenada en 2003, que, aunque tuvo menor impacto que la primera, mantuvo a la franquicia vigente durante algunos años más.
No todos los proyectos relacionados con Los Ángeles de Charlie han tenido el mismo resultado. En 2011, se intentó revivir la historia con una nueva serie de televisión, pero fue cancelada tras pocos episodios debido a bajos niveles de audiencia.
En 2019, Sony lanzó un nuevo reboot cinematográfico dirigido por Elizabeth Banks y protagonizado por Kristen Stewart. Esta versión no logró conectar con el público y fue considerada un fracaso en taquilla, lo que dejó en pausa el futuro inmediato de la franquicia.
Con este nuevo intento, Sony Pictures busca aprender de los errores pasados y encontrar una fórmula que funcione para las audiencias actuales. El reto principal será actualizar la historia sin perder los elementos que hicieron reconocible a la franquicia durante décadas.
Por ahora, el proyecto avanza con cautela. No hay reparto confirmado, ni director asignado, ni fecha de estreno anunciada. Sin embargo, la elección del guionista y los rumores sobre la posible participación de Drew Barrymore indican que el estudio está apostando por una base creativa con experiencia previa en el universo de Los Ángeles de Charlie.