Lanzará Spotify la película del concierto de Bad Bunny en Tokio

El evento se llevó a cabo en el Tipstar Dome Chiba y formó parte de la serie de conciertos exclusivos organizados por Spotify para artistas que han superado los mil millones de reproducciones en la plataforma.

El lanzamiento está previsto para el 8 de abril y marcará la llegada global de una presentación realizada originalmente ante un público reducido en Japón.

Spotify anunció el estreno oficial de Billions Club Live with Bad Bunny: A Concert Film, una producción que llevará a la plataforma el concierto que el artista puertorriqueño ofreció en Tokio como parte de su iniciativa Billions Club Live.

En este caso, el espectáculo celebró los 29 temas de Bad Bunny que alcanzaron esa cifra, consolidando su presencia dentro del denominado Billions Club, detalló infobae.com

La filmación del concierto permitirá que la presentación, concebida como un evento único, pueda ser vista por audiencias internacionales.

Según informó Spotify, se trató de la primera actuación del artista en Asia y reunió a más de 2 mil 300 seguidores en una sola noche.

Durante el espectáculo, el repertorio incluyó una selección de canciones populares del ganador del Grammy, entre ellas Baile Inolvidable, Me porto bonito y Tití me preguntó.

Uno de los momentos destacados fue la interpretación de MIA en versión salsa, con músicos invitados en el escenario, así como la aparición sorpresa del dúo Jowell & Randy en Safaera.

El concierto también incluyó Yonaguni, tema que combina letras en español y japonés, lo que generó una respuesta particular del público local. Los asistentes cantaron y bailaron durante la presentación, reflejando la recepción de la música latina en Japón.

El espectáculo presentó una escena poco habitual, con una audiencia mayoritariamente japonesa coreando en español los éxitos de Bad Bunny y ondeando banderas de Puerto Rico.

El formato del evento fue íntimo, con menos de dos mil asistentes y una duración aproximada de 90 minutos. El escenario incorporó elementos visuales que conectaban ambas culturas, como árboles de cerezo y una bandera puertorriqueña.

Durante la presentación, el artista realizó cambios de vestuario, incluyendo una chaqueta con la palabra Tokio en caracteres japoneses, en referencia a la ciudad anfitriona.

En el público estuvieron presentes figuras del entretenimiento y la cultura, como Lisa de BLACKPINK , el artista Takashi Murakami, la rapera Awich, el músico JP THE WAVY, la diseñadora Yoon Ahn y creadores de contenido como Luisito Comunica y kemio.

Spotify destacó la presencia de invitados internacionales como muestra del alcance global del reguetonero.

Durante la presentación, Bad Bunny se dirigió al público para reflexionar sobre su trayectoria.

“Muchos números, pero no son números. Sino personas con las que he conectado a través de todos estos años con mi música”, afirmó desde el escenario, en declaraciones difundidas por la cobertura del evento.

El cantante latino también enfatizó el carácter integrador del espectáculo. “Este show se trata de la unión de Puerto Rico con Tokio y todos los latinos que estamos aquí”, expresó, antes de invitar a los asistentes a participar activamente.

En otro momento del concierto, el cantante abordó el impacto de su música. “Este show es prueba de que la música no tiene idioma”, señaló durante la presentación, en referencia al vínculo generado con el público japonés.

La iniciativa Billions Club Live incluyó previamente conciertos de artistas como Ed Sheeran en Dublín, Miley Cyrus en París y The Weeknd en Los Ángeles.

Según Spotify, estos eventos buscan trasladar al escenario los logros de reproducción digital mediante experiencias en vivo para los seguidores.

El concierto en Tokio también representó un punto de continuidad en la relación de Bad Bunny con la plataforma, luego de su participación en el primer concierto ¡Viva Latino! Live, celebrado en Chicago en el año 2018.