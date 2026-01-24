$!Lanzará Tarantino la visión extendida de ‘Kill Bill’, con escenas nunca antes vistas

El universo de Kill Bill está listo para volver a los cines, en lo que representa uno de los regresos más esperados para los seguidores del cine de acción y culto.

La historia de venganza creada por Quentin Tarantino volverá a proyectarse en salas comerciales, ofreciendo una nueva oportunidad para experimentar la saga en formato cinematográfico.

El reestreno programado para el 5 de diciembre, apunta directamente a la nostalgia de quienes vieron la película por primera vez en pantalla grande, pero también a una nueva generación que ha conocido la cinta a través del streaming o formatos caseros.

La proyección llegará a través de Cinépolis, que confirmó el regreso de la película con una versión especial que promete ir más allá de lo visto anteriormente, tanto en duración como en contenido, bajo el título Kill Bill: The Whole Bloody Affair.