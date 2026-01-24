$!Lanzará Tarantino la visión extendida de ‘Kill Bill’, con escenas nunca antes vistas

El universo de Kill Bill está listo para volver a los cines, en lo que representa uno de los regresos más esperados para los seguidores del cine de acción y culto.
La historia de venganza creada por Quentin Tarantino volverá a proyectarse en salas comerciales, ofreciendo una nueva oportunidad para experimentar la saga en formato cinematográfico.
El reestreno programado para el 5 de diciembre, apunta directamente a la nostalgia de quienes vieron la película por primera vez en pantalla grande, pero también a una nueva generación que ha conocido la cinta a través del streaming o formatos caseros.
La proyección llegará a través de Cinépolis, que confirmó el regreso de la película con una versión especial que promete ir más allá de lo visto anteriormente, tanto en duración como en contenido, bajo el título Kill Bill: The Whole Bloody Affair.
¿Recuerdas lo épico que fue ver #KillBill por primera vez? Pues ahora regresa a la pantalla grande con escenas nunca antes vistas y una versión más intensa. 😎🔥⚔️ @MasQueCineLatam pic.twitter.com/N2HHDzj3P0— Cinépolis (@Cinepolis)
¿Recuerdas lo épico que fue ver #KillBill por primera vez? Pues ahora regresa a la pantalla grande con escenas nunca antes vistas y una versión más intensa”, así se anunció el reestreno en cines.
The Whole Bloody Affair es la versión concebida originalmente por Quentin Tarantino como una sola película, antes de que el proyecto fuera dividido en Kill Bill: Vol. 1 (2003) y Vol. 2 (2004).
Entre los principales cambios y añadidos se encuentran escenas extendidas y secuencias nunca antes vistas en cines comerciales, así como una violencia gráfica sin censura, particularmente en el icónico enfrentamiento contra los Crazy 88.
Además, la película íntegra transiciones distintas, ajustes en la edición y una experiencia más intensa en términos visuales y sonoros.
Otro de los puntos que distingue a esta versión es su duración ampliada, que permite profundizar en los personajes y en la construcción del relato, reforzando el tono operístico y estilizado que convirtió a Kill Bill en una obra de culto.