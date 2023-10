1989 (Taylor’s Version) será el cuarto álbum remake de la artista, Fearless fue el primero que se estrenó en 2021, posteriormente continuó con Red y en julio de 2023 lanzó Speak Now. Las ventas de los vinilos y reproducciones colocaron a Taylor en las listas de popularidad musical, especialmente por las versiones inéditas que presentó en estos lanzamientos.

El álbum que fue lanzado en 2014 contiene 13 canciones, no obstante, la intérprete de 33 años agregará cuatro canciones que nunca antes han sido reveladas, así lo dio a conocer a través de una publicación de Instagram, entre ellas Is It Over Now, Now That we Don’t Talk, Say Don’t Go, Suburban Legends.