Lanzarán Aczino, Kodigo y Skone las mejores barras en Culiacán

Por primera vez en Culiacán se vivirá un evento internacional de freestyle que promete hacer historia. La Piedra Filosorap celebrará su sexto aniversario el próximo 22 de septiembre en el Parque Acuático, con un cartel estelar encabezado por Aczino, Kodigo de Argentina y Skone de España.

De la mano de Chojillo, fundador de la Piedra Filosorap, este proyecto ha logrado abrir espacios para que el freestyle se convierta en un movimiento cultural con impacto real en México. Su visión es la que ha permitido que el evento llegue por primera vez a Culiacán.