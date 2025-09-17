Lanzarán Aczino, Kodigo y Skone las mejores barras en Culiacán

Por primera vez en Culiacán se vivirá un evento internacional de freestyle que promete hacer historia. La Piedra Filosorap celebrará su sexto aniversario el próximo 22 de septiembre en el Parque Acuático, con un cartel estelar encabezado por Aczino, Kodigo de Argentina y Skone de España.
De la mano de Chojillo, fundador de la Piedra Filosorap, este proyecto ha logrado abrir espacios para que el freestyle se convierta en un movimiento cultural con impacto real en México. Su visión es la que ha permitido que el evento llegue por primera vez a Culiacán.
Una publicación compartida por La Piedra Filosorap (@piedrafilosorap)
El espectáculo contará también con la presencia de Johnny Beltrán, originario de Acuña, Coahuila, mejor conocido como San Johnny, así como con la energía juvenil de Azuky, la carismática freestyler que ha conquistado al público, y el talento de Larrix, figura en ascenso.
En los controles estará Serko Fu, quien con su característico “¡se lo damos en 3, 2, 1, tiempo!” animará al público culichi en una jornada cargada de improvisación, ritmo y adrenalina. Su papel como maestro de ceremonias garantizará la intensidad del espectáculo.
La cita está programada para las 17:00 horas, con un escenario adaptado para miles de seguidores del género urbano. Beats, barras y la energía colectiva serán los ingredientes que harán vibrar al público sinaloense en este esperado debut.