“Más de lo que pude haber imaginado, quédate conmigo, quédate a mi lado, este amor bonito no lo para nadie, vamos a querernos despacito, besito a besito pa toda la vida, yo te necesito”, versa la canción de la cual no se sabe aún cuando será su lanzamiento, sin embargo, ya brindaron un adelanto del tema, el cual por el ritmo será una cumbia romántica.

que para muchos de los fans de la agrupación esta colaboración es de su agrado, debido a los comentarios emitidos por la joven cantante y sus hermanos, hablado mal de la comida mexicana y asegurar que prefieren la de Washington, Estados Unidos, donde residen por ser mexicano-americanos.

Entre los comentarios que se pueden leer en este anuncio, los fans se muestras decepcionados y ofendidos por la banda al haber hecho esta colaboración con quienes hablaron mal de México.

“Que asco de canción”, “No le gusta México, pero si hacer lana con su música regional....Que poca m”, “La MS con estos nacos no por favor”, “Soy fans de MS, pero esta vez no apoyaré su música nada más porque esos tres se burlaron de México querido”, “Cómo dice la canción, en tu perra vida vuelvan a mencionar a México, ya no van a tragar a costillas de la música mexicana. Quédense en Washington y no vuelvan en México, no los necesitamos”, “Háblenle en inglés y denle chicken que no pica”, son algunos de los mensajes que postearon algunos de los molestos fans al ver esta nueva colaboración de la MS con Yahritza y su esencia.

Sin embargo, también hubo fans que defendieron a los tres hermanos. “Música es música, no entiendo su afán de sentirse nomas por unos simples comentarios si nadie en esta vida es perfecto”, “Ay ya bájenle, ni que hubieran hecho que. Tanto drama, tanto hate a unos chiquillos... Ahora resulta que les duele más esto, a como está el país”, expresaron otros.

La agrupación, que está “cancelada” en redes sociales por criticar la comida mexicana, explicó, tras una oleada de críticas, que no se supieron expresar al respecto, pues en lugar de resaltar qué les gusta más de la ciudad, se enfocaron en lo que no les gusta.

El pasado 3 de agosto, en un clip en TikTok, Yahritza y uno de sus hermanos dijeron, a nombre de los tres, que se sienten muy orgullosos de ser mexicanos, aunque hayan nacido en Estados Unidos.