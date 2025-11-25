Lanzarán Billie Eilish y James Cameron un documental

Hit Me Hard And Soft: The Tour de Billie Eilish estrenará en cines en marzo del 2026 bajo la dirección del cineasta ganador del Oscar, James Cameron.

Tras el último show de la cantautora estadounidense el pasado 23 de noviembre en San Francisco, Estados Unidos, se reveló la fecha del estreno global de su película en formato 3D.

Fue la cantante de Bad Guy quien confirmó el día, mes y año del documental en vivo que captura el detrás de escena de la gira homónima al título del filme, el cual calificó como un “sueño”.