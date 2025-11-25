Lanzarán Billie Eilish y James Cameron un documental

Hit Me Hard And Soft: The Tour de Billie Eilish estrenará en cines en marzo del 2026 bajo la dirección del cineasta ganador del Oscar, James Cameron.
Tras el último show de la cantautora estadounidense el pasado 23 de noviembre en San Francisco, Estados Unidos, se reveló la fecha del estreno global de su película en formato 3D.
Fue la cantante de Bad Guy quien confirmó el día, mes y año del documental en vivo que captura el detrás de escena de la gira homónima al título del filme, el cual calificó como un “sueño”.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish)
Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@billieeilish)
Hit Me Hard And Soft: The Tour, llega a los cines el 20 de marzo del 2026, esta ha sido una de mis giras favoritas y poder capturarla y codirigir esta película con James Cameron realmente ha sido un sueño hecho realidad, no puedo esperar a que todos la vean”, compartió Eilish vía Instagram.
La filmación comprendió una gran presencia de cámaras durante las fechas en Reino Unido, con tomas entre el público, ensayos previos al concierto y del espectáculo, señala elimparcial.com
La gira de la multipremiada al Grammy de 106 conciertos por países de Europa, Canadá, Australia, Estados Unidos y Japón logró llenos en estadios, lo que la convirtió es una de las cuatro mujeres dentro del top diez que más promedian ganancias de entradas por noche, con 2.71 millones de dólares, sólo por debajo de Lady Gaga, Stevie Nicks y Sabrina Carpenter.
La distribución del documental estará a cargo de Paramount, en asociación con Darkroom Records, Interscope Films, y Lightstorm Entertainment, la compañía de producción de James Cameron.