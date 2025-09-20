$!Lanzarán Carín León y Ricky Martin el tema ‘A medio vivir’

La noticia fue directamente anunciada por Carín León, quien escribió. “Mi gente, una imagen vale más que mil palabras. No se imaginan lo emocionado que estoy”.

En el video, ambos artistas aparecen juntos en el estudio, mostrando su entusiasmo y anticipando lo que será una nueva versión del clásico A medio vivir , un tema que marcó la carrera del cantante puertorriqueño en los años noventa.

Este fin de semana Carín León compartió en su cuenta oficial de Instagram una historia que confirmaba un proyecto con Ricky Martin.

Ricky Martin, por su parte, también mostró su entusiasmo, dejando claro que esta unión representa un encuentro entre generaciones y estilos musicales distintos. Este anuncio genera gran expectación entre los seguidores, quienes ya anticipan cómo sonará la mezcla de regional mexicano y pop latino en un tema tan icónico.

El tema, lanzado originalmente en 1995 por Ricky Martin, es una balada que habla de amor y vulnerabilidad, dos elementos universales en la música, detalla elimparcial.com

La reinterpretación con Carín León permite que el regional mexicano se fusione con el pop latino, ofreciendo una experiencia sonora fresca y emotiva. Esta combinación promete atraer tanto a los fanáticos de toda la vida de Ricky Martin como a las nuevas audiencias de Carín León, reforzando el alcance global de ambos artistas.

Para Carín, este proyecto representa un momento histórico en su carrera. El cantante sonorense ha consolidado su lugar dentro del regional mexicano contemporáneo, y colaborar con un ícono como Ricky Martin abre nuevas oportunidades para mostrar su talento a nivel internacional.

Además, demuestra cómo la música latina puede trascender géneros y generaciones, uniendo estilos aparentemente distintos en un solo proyecto.

Aunque aún no se ha confirmado si habrá un videoclip oficial ni la fecha exacta de lanzamiento, la expectativa es alta. Los fanáticos esperan escuchar cómo las voces de Carín León y Ricky Martin se entrelazan en esta versión de A medio vivir, mientras que las redes sociales ya celebran la noticia con comentarios y reacciones emocionadas.

Con esta colaboración, Carín León reafirma su capacidad para innovar dentro del regional mexicano, mostrando que este género puede dialogar con otros estilos y conquistar audiencias internacionales, mientras Ricky Martin continúa reafirmando su legado en la música latina.