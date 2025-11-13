Lanzarán documental de Florinda Meza en Prime Video

Meza aceptó, guiada por la consigna de contar “aspectos centrales de su infancia y su relación con Roberto Gómez Bolaños”, pero también para recalcar que su legado es ante todo para las nuevas generaciones, detalla infobae.com

Concebida y dirigida por Javi Domz, la producción inició en 2020, cuando el propio director se acercó a Meza para invitarla a narrar su historia de superación, arte y familia.

Un retrato documental que promete desmitificar y humanizar la vida de la actriz detrás de doña Florinda, y dejar al descubierto una historia mucho más compleja y profunda que la que muestran las pantallas de la televisión.

El regreso de Florinda Meza a la primera línea de la conversación mediática está por concretarse de la forma más personal hasta ahora, y llevará por título Atrévete a vivir: Florinda Meza.

“A ella le llegan proyectos de narcos, de balazos, pero ella no los toma. Quiere que los niños sigan sabiendo quién es ella, creo que cuida mucho esa magia que se creó con Chespirito”, explicó Domz sobre su proceso de colaboración.

El documental destaca no solo la faceta artística y televisiva de Meza, sino también sus episodios más oscuros. “Fue violentada por su propia familia, fue mamá y papá, ella solita sacó a sus hermanos adelante”, relata el director, enfatizando el valor, la independencia y el sacrificio que definieron la vida personal de la actriz.

En palabras del propio Domz, trabajar con Florinda Meza fue un aprendizaje continuo: “Creo que no hay una mejor universidad en este proyecto que trabajar con Florinda. Cuida mucho su imagen, pero es muy divertida”.

La actriz, conocida por rechazar papeles que no resalten valores positivos, se involucró de lleno en un retrato que va mucho más allá de los papeles cómicos y controversias públicas.

A pesar de la competencia mediática generada por la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, impulsada por los hijos de Gómez Bolaños y rodeada de debate, Atrévete a vivir apuesta por el testimonio genuino de la propia Meza y de figuras del medio que fueron cercanas a ella, como Juan Antonio Edwards, Francisco Gattorno, Óscar Bonfiglio, Alejandra Ávalos y Aylin Mujica.

Con más de una hora de duración y testimonios inéditos, la docuserie prepara su estreno en Prime Video con el objetivo de ofrecer una visión sin filtros y profundamente humana de una de las mujeres más representativas del entretenimiento mexicano. La fecha de lanzamiento finalmente ha sido confirmada: Atrévete a vivir: Florinda Meza estará disponible el 25 de noviembre.