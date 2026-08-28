Lanzarán documental de la caída de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo

A un mes de que la Selección Mexicana quedara eliminada en los octavos de final de la Copa del Mundo, se prepara un documental que buscará explicar por qué el combinado nacional no ha logrado conquistar el torneo, llevará por título El sueño que nos une.
El ex futbolista y seleccionado nacional Marco Fabián, quien también militó en Alemania, se sumó al proyecto junto con los actores Oswaldo Zárate (Todas menos tú) y Yankel Stevan (No me sigas). El documental contará con entrevistas a exdirectivos y figuras del futbol, entre ellas el ex delantero Oribe Peralta.
La producción abordará algunos de los principales problemas que, de acuerdo con sus realizadores, han frenado el desarrollo del futbol mexicano, como la falta de ascenso y descenso en la Liga MX y el alto costo de los futbolistas mexicanos cuando son pretendidos por clubes extranjeros.
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Una publicación compartida por Marco Fabian (@marcofabian_10)
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Los actores fueron quienes tuvieron la idea original del documental y posteriormente se acercaron con Fabián, quien actualmente es dueño de un equipo en Andorra y ha ayudado a conseguir los contactos necesarios para reunir testimonios y material para la producción, señala informador.mx
La intención es estrenar el documental a finales de este año o a principios de 2027. Además de los aspectos deportivos y administrativos, la producción también abordará el factor psicológico que influye en los futbolistas mexicanos.
Desde el Mundial de 1994, la Selección Mexicana no ha conseguido avanzar más allá de los octavos de final. En aquella edición cayó ante Bulgaria en tanda de penales; cuatro años después fue eliminada por Alemania y, en 2002, por Estados Unidos.
En 2006 y 2010, Argentina terminó con sus aspiraciones, mientras que en 2014 fue Países Bajos y en 2018, Brasil. En Qatar 2022, México ni siquiera logró avanzar de la fase de grupos.