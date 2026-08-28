Lanzarán documental de la caída de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo

A un mes de que la Selección Mexicana quedara eliminada en los octavos de final de la Copa del Mundo, se prepara un documental que buscará explicar por qué el combinado nacional no ha logrado conquistar el torneo, llevará por título El sueño que nos une.

El ex futbolista y seleccionado nacional Marco Fabián, quien también militó en Alemania, se sumó al proyecto junto con los actores Oswaldo Zárate (Todas menos tú) y Yankel Stevan (No me sigas). El documental contará con entrevistas a exdirectivos y figuras del futbol, entre ellas el ex delantero Oribe Peralta.

La producción abordará algunos de los principales problemas que, de acuerdo con sus realizadores, han frenado el desarrollo del futbol mexicano, como la falta de ascenso y descenso en la Liga MX y el alto costo de los futbolistas mexicanos cuando son pretendidos por clubes extranjeros.