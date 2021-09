Debido al 50 aniversario del lanzamiento del álbum Let It Be, de The Beatles que fue lanzado en 1970, se realizará una edición especial que tiene previsto salga la venta en octubre de este año.

Fue en 1969 cuando el cuarteto de Liverpool grabó el disco ‘Let It Be. ( )

Fue el 2 de enero de 1969 Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison, integrantes de The Beatles, comenzaron con las grabaciones del álbum ‘Let It Be’, para finalmente ser lanzado en 1970.

A través de las redes sociales de la agrupación, y de la página oficial del grupo thebeatles.com se informó que el disco contará con grabaciones inéditas en el estudio, además se presenta un adelanto del álbum con tres canciones: ‘Let It Be’, mix de Giles Martin; y ‘For You Blue’, mix de Glyn Johns; así como la famosa presentación de ‘Don’t Let Me Down’ en la azotea del edificio donde tenía sus oficinas la corporación Apple.

Además de esto, también se incluirán ocho grabaciones en azotea, así como 27 grabaciones de la sesión original que nunca antes han sido publicadas. ‘Let It Be’ (provisionalmente llamado ‘Get Back’) se conviertió en el cuarto álbum de la banda inglesa en obtener una edición especial, los otros discos son: ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ (2017), ‘White Album’ (2018) y ‘Abbey Road’ (2019).

Todos los nuevos lanzamientos de Let It Be incluyen la nueva mezcla estéreo del álbum, guiada por la versión original. ( )

Los ensayos en los estudios de Twickenham, Inglaterra, documentadas por las cámaras, fueron las únicas sesiones de The Beatles en ser filmadas, parte de estas se pueden apreciar en los 80 minutos de la cinta ‘Let It Be’, sin embargo, más de 60 horas de película inéditas, 150 horas de grabaciones y cientos de fotografías no se han revelado al público. Todos los nuevos lanzamientos de Let It Be incluyen la nueva mezcla estéreo del álbum, guiada por la versión original, reproducida para disco de Phil Spector y obtenida directamente de las cintas de ocho pistas de la sesión original y la actuación en la azotea.