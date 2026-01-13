$!Lanzarán ‘El Caballero de los Siete Reinos’, la nueva serie de ‘Juego de Tronos’

Aunque George R. R. Martin no tenga prisa en escribir los dos últimos tomos de Juego de Tronos, la franquicia sigue adelante (con o sin él); y la próxima parada es con El Caballero de los Siete Reinos. El nuevo spin-off de la saga, tras La Casa del Dragón, se basa en los Cuentos de Dunk y Egg, y tendrá un tono más jovial que anteriores adaptaciones. El Caballero llega a HBO Max este mismo mes, y para celebrarlo, el MMO Game of Thrones: Conquest se actualiza con contenido especial. ¡Y ya está disponible!

La nueva serie cuenta las epopeyas de Duncan, un aspirante a ser el mejor jinete del reino, y de su escudero Egg, un “diminuto” niño. El estreno es inminente, así como el regreso de las precuelas ambientadas en el universo de Game of Thrones. La fecha de lanzamiento del primer capítulo es el domingo 18 de enero. Al ser una producción de WB en colaboración con HBO, la serie se transmite en la señal del canal HBO en la TV de paga y en la plataforma de streaming MAX, la cual requiere de una suscripción con costo, detalla elfinanciero.com

La historia se basa en la novela homónima escrita por George R. R. Martin, donde Sir Duncan el Alto es el protagonista de la trama. La historia se sitúa 100 años antes de lo visto en Juego de Tronos, cuando los integrantes de la casa Targaryen todavía dominaban en el Trono de hierro. Duncan está en búsqueda de ser el mejor elemento de caballería en todo Westeros, pero ciertas formalidades se lo impiden, como el no tener un escudero, además de que los organizadores de un torneo donde busca entrar no le creen porque “parece campesino” y algunos más lo llaman “patético”. Él busca, a toda costa, convertirse en aquel caballero de leyenda y su travesía comienza cuando encuentra a Egg, un niño que se ofrece a ser su escudero. En ese momento Duncan desconoce el pasado del “pequeño”, pero pronto se dará cuenta de que no es cualquier niño, sino un integrante de la realeza. Peter Claffey es el protagonista de la nueva serie de Game Of Thrones en el papel de Sir Duncan El Alto, así como Dexter Sol Ansell, quien interpreta a Egg. También participan Fin Bennett como Aerion Targaryen, Henry Ashton como Daeron Targaryen, Tanzyn Crawford como Tanselle, Daniel Ings como Lyonel Baratheon, Sam Spruell será Maekar I, Bertie Carvel como Baelor Targaryen y Daniel Monks como Sir Manfred. HBO compartió un comunicado oficial donde confirmó la continuidad de diferentes producciones de TV, entre ellos la temporada 3 de La Casa del Dragón, que sale en verano de 2026. Pero también apostaron por la segunda entrega de El caballero de los siete reinos, a pesar de que se desconoce si la audiencia la acepta para convertirla en un éxito.