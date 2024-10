Lanzarán la última canción que Liam Payne grabó antes de morir

El sencillo ‘Do no wrong’ en el que colaboró Liam Payne, junto al cantante estadounidense Sam Pounds, saldrá a la luz el viernes, el primero del británico, ex miembro de One Direction, tras su muerte el 16 de octubre en Buenos Aires.

Al informar del lanzamiento, Pounds, cantante y compositor estadounidense dijo que espera que el tema sea “una bendición para el mundo”, incluida la afligida familia de Payne.

“Rezo para que esta canción eclipse los ecos negativos”, publicó Pounds en las redes sociales, junto con una obra de arte en blanco y negro para el sencillo, en el que aparece un ángel alado que se eleva hacia un corazón roto.

Payne fue encontrado muerto el 16 de octubre tras caer desde el balcón de su habitación del tercer piso del hotel Casa Sur, de la capital argentina.

Su muerte, a los 31 años, provocó una ola mundial de mensajes de condolencias de familiares, ex compañeros de la banda, fans y público en general.

El personal del hotel había llamado dos veces a los servicios de emergencia para informar de que un huésped estaba “destrozando” una habitación del hotel.

Payne había hablado públicamente sobre su lucha contra el abuso de estupefacientes y sobre cómo afrontar la fama desde una edad temprana.

El músico británico colaboró en “Do No Wrong” con Sam Pounds antes de su muerte, y se lanzarán tres versiones del disco, incluida una mezcla en vivo y un sencillo a capella.

El último trabajo de Payne, un sencillo llamado “Teardrops”, fue lanzado en marzo, de acuerdo con quien.com.

El día después de su muerte, Pounds publicó un homenaje a Payne en Instagram, incluyendo un video del cantante británico en el estudio de grabación de la canción.

“No puedo creer que esté escribiendo esta publicación. No puedo creer que te hayas ido de esta manera”, afirmó.