Hace apenas unos días Christian Nodal lanzó el tema Ya no somos ni seremos , el cual hasta el momento lleva más de 14 millones de visualizaciones en YouTube, y al parecer el sonorense viene con todo, al anunciar esta vez el que realizará un dueto con Maná para una nueva versión de uno de los éxitos de la banda, Te lloré un río.

A través de su cuenta de Instagram Maná compartió solo 20 segundos del video, anunciando la fecha de lanzamiento, en el que se puede escuchar como sonará la nueva versión de este icónico tema de la banda.

Fue en noviembre de 2021 cuando Maná lanzó la invitación al intérprete de Adiós amor, para tener una colaboración con ellos, a la que Nodal aceptó, dando como resultado un tema que los fans podrán escuchar a partir del 25 de febrero.

Esta no es la primera vez que Nodal y Maná hacen dueto para cantar un tema, fue el 22 de noviembre de 2021, cuando Nodal se avienta un palomazo con la banda en uno de los conciertos de Maná, en el Smart Financial Centre at Sugar Land en Texas, en donde el sonorense cantó con ellos el tema El Rey, por lo que a partir de ahí, los fans pidieron a ambos hicieran dueto, y se cumplió. Solo faltan tres días para escuchar el lanzamiento oficial de Te lloré un río.