Lanzarán playeras en apoyo al sinaloense Aldo Rendón en ‘La Casa de Los Famosos’

El estilista de moda Aldo Rendón, de 47 años de edad, se mantiene como tendencia debido a su participación en el reality show La Casa de los Famosos México, al grado de que saldrán a la venta playeras de él para apoyarlo durante su estancia. “Porque ustedes lo pidieron”, se lee en la publicación en la cuenta de Instagram del gurú del estilo con la que se dio a conocer que ya hay merch”. De acuerdo con la información, las playeras en apoyo a Aldo Rendón saldrán a la venta a partir del sábado 8 de agosto; de momento, no sé sabe si volverán a ofrecer. El costo de éstas será de entre 250 y 350 pesos, ya que, al parecer, habrá kits que incluirán una bolsa tote, señala elheraldodemexico.com.mx

En cuanto al diseño, todo indica que incluirán la foto del participante de La Casa de los Famosos México, así como el nombre del programa de Televisa. La venta se realizará en la colonia Cuauhtémoc en Ciudad de México, a partir de las 9:00 horas y hasta agotar existencias; sólo se aceptarán pagos en efectivo. Aldo Rendón causó furor en redes sociales luego de que fue confirmado para entrar a este reality. Expuso que no le teme a la funa, ya que en varias ocasiones ha causado polémica por sus comentarios. Pese a esto, el fashion stylish mexicano ya se convirtió en uno de los favoritos de la cuarta temporada de este reality show, que es grabado 24/7, y que empezó el pasado domingo 26 de julio y se espera que concluya el domingo 4 de octubre. Originario de Culiacán, Sinaloa, Aldo Rendón, es uno de los Fashion Stylist más reconocidos entre las celebridades del país. Ha vestido a figuras como Thalia, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Belinda, Ana de la Reguera, por mencionar a algunas. Con más de 25 años dentro de la industria de moda, Rendón ha trabajado con marcas de lujo por medio de conferencias y sesiones de styling. Siendo Saint Laurent, Loewe, Miu Miu & Gucci las más recientes. Aldo ha colaborado también para publicaciones como Glamour México, GQ y Haunted Mag. Ha conducido programas de televisión, impartido cursos online sobre styling y da conferencias por todo el país.