Lanzarán un álbum inédito de Prince titulado ‘Timeless’

Las grabaciones abarcan desde 1977, cuando el músico apenas comenzaba a desarrollar su estilo, hasta 2016, el año de su fallecimiento, detalla elimparcial.com

A diferencia de otros lanzamientos póstumos enfocados en etapas específicas de su carrera, Timeless ofrecerá una visión mucho más amplia de la evolución artística de Prince.

La colección llegará al mercado el próximo 28 de agosto de 2026 gracias a una colaboración entre el patrimonio del músico y Legacy Recordings, sello perteneciente a Sony Music.

Los seguidores de Prince están a punto de recibir un regalo histórico. El Prince Estate anunció el lanzamiento de Timeless , un nuevo álbum que incluirá 10 canciones inéditas extraídas de la famosa Vault, la legendaria bóveda donde el artista almacenó cientos de grabaciones nunca publicadas.

Además de material completamente inédito, el proyecto incluirá versiones alternativas de canciones conocidas por los fanáticos más fieles.

Como parte del anuncio, el Prince Estate presentó Stone, una canción grabada durante la primavera de 1995 y escrita por Sandra St. Victor, Tom Hammer y Jules Van Even.

Previamente también había sido compartida With This Tear, una interpretación en solitario registrada por Prince en Paisley Park durante noviembre de 1991. Ambos temas ofrecen un vistazo a la enorme cantidad de material que permaneció guardado durante décadas.

El anuncio coincide con la realización de la Prince Celebration 2026, un evento que se lleva a cabo del 3 al 7 de junio entre Paisley Park y distintos puntos de Minneapolis.

Como parte de los homenajes, el alcalde Jacob Frey declaró oficialmente la primera semana de junio como la “Semana de la Celebración de Prince”.

Además, este 6 de junio, fecha previa al cumpleaños del artista, varios edificios de la ciudad se iluminarán de color púrpura, el tono que se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de su legado.

La celebración también incluye sesiones de escucha exclusivas, exhibiciones de archivos históricos y presentaciones especiales de músicos vinculados a la trayectoria del cantante.

Entre los invitados destacan integrantes de The Revolution y NPG, las agrupaciones que acompañaron a Prince en diferentes etapas de su carrera.

El álbum estará disponible en diversos formatos físicos para coleccionistas y fanáticos como CD, Vinilo negro estándar, Vinilo edición limitada Purple Marble, esta última versión, con acabado de mármol púrpura, será una edición especial para venta directa.

Desde la muerte de Prince en 2016, el contenido de su famosa Vault se ha convertido en una fuente inagotable de descubrimientos para los admiradores del artista.

Durante años se ha especulado que la bóveda contiene cientos de canciones inéditas, conciertos completos, demos y grabaciones experimentales que nunca llegaron a publicarse oficialmente.

Con Timeless, el legado de una de las figuras más influyentes de la música vuelve a expandirse, permitiendo que nuevas generaciones descubran material que permaneció oculto durante décadas.