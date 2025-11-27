Lanzarán un álbum póstumo de Jenni Rivera con voces inéditas y un documental con IA

Bajo el mensaje “El legado continúa”, el video muestra la icónica flor amarilla de Jenni perdiendo su último pétalo antes de revelar una frase que de inmediato desató especulaciones. “En el 2009 Jenni nos dejó la voz, hoy le agregamos la banda”.

A pocos días de que se cumpla el 13 aniversario luctuoso de la Diva de la Banda, la cuenta oficial de Jenni Rivera en Instagram, sorprendió al publicar un teaser que encendió las redes y reactivó la emoción de millones de fans.

Fuentes cercanas a Jenni Rivera Enterprises señalan que el teaser corresponde al anuncio oficial de un nuevo álbum póstumo, construido a partir de grabaciones vocales inéditas que Jenni registró en 2009, muchas de ellas conservadas en su antiguo BlackBerry, señala elimparcial.com

Estas voces serán acompañadas por arreglos nuevos de banda sinaloense, metales y producción regional mexicana, con la intención de crear un disco completamente actualizado sin perder la esencia de la cantante.

El proyecto incluiría canciones nunca antes escuchadas, así como versiones regrabadas que Jenni dejó listas, pero que nunca se lanzaron oficialmente. De confirmarse, se convertiría en uno de los materiales más ambiciosos desde Misión Cumplida (2023).

Los rumores que circulan desde hace semanas apuntan a que este lanzamiento podría llegar acompañado de un documental o película que utilizaría inteligencia artificial para recrear la presencia de Jenni y construir una narrativa en primera persona.

Este proyecto combinaría videos y audios personales grabados por la propia Jenni, imágenes inéditas de su última presentación en la Arena Monterrey (8 de diciembre de 2012), y material de archivo nunca antes publicado.

Aunque la familia Rivera —Chiquis, Jacqie, Johnny y Jenicka— no ha confirmado la parte relacionada con IA, la cuenta oficial ha compartido fotos y videos inéditos en los últimos días, alimentando la expectativa.

Todo apunta a que el lanzamiento está pensado para diciembre de 2025, coincidiendo con las fechas conmemorativas en torno al 9 de diciembre, día del accidente aéreo que terminó con la vida de la cantante en 2012.

Más de una década después, La Mariposa de Barrio continúa generando emoción, debate y una enorme conexión emocional con su público.