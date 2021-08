$!Las películas más esperadas del Festival de Cine de Venecia 2021

Jane Campion (“The Piano”/”El piano”) trae a Venecia su adaptación de la novela de Thomas Savage “The power of the dog” (1967), un western sobre dos hermanos propietarios de un rancho de Montana cuya relación se resiente cuando uno de ellos se casa con una viuda del pueblo.

“The lost daughter”, también de Netflix, es un retrato de las ataduras de la maternidad con un reparto liderado por Olivia Colman (ganadora de un Óscar por “The Favourite”/”La favorita”) y Dakota Johnson.

“The last duel”

Un western “a lo Kurosawa”, según anunció la Mostra, que enfrenta a Adam Driver y Matt Damon es el nuevo trabajo de Ridley Scott programado fuera de competición.

Basado en una historia real, transcurre en Francia en el siglo XIV y cuenta la historia de Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), que declara haber sido violada por Jacques Le Gris (Driver), el mejor amigo de su marido Jean de Courreges (Damon).

“The card counter”

El guionista de “Taxi Driver” y “Raging Bull” (“Toro salvaje”), Paul Schrader, ha contado con Scorsese como productor ejecutivo de su nueva película, un thriller de venganza protagonizado por Oscar Isaac, quien interpreta a un jugador y ex militar que se propone reformar a un joven que busca vengarse de un enemigo de ambos en su pasado.

Willem Dafoe, Tye Sheridan y Tiffany Haddish completan el reparto principal.

“Última noche en el Soho”

Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”/”Gambito de dama”) y Thomasin McKenzie (“Jojo Rabbit”) protagonizan este thriller psicológico dirigido por Edgar Wright (“Zombies party”, “Baby driver”).

Una joven apasionada por la moda va a Londres a cumplir su sueño de ser diseñadora y ahí descubre su habilidad par trasladarse al pasado donde es testigo de hechos inquietantes. Se estrena fuera de competición.

“Halloween kills”

David Gordon Green desatará el terror en Venecia con la duodécima entrega de la saga Halloween. Jamie Lee Curtis retoma el papel con el que debutó en el cine, la sufridora Laurie Strode acechada por el psicópata Michael Myers.

Lee Curtis recibirá además uno de los Leones de Oro honoríficos de esta edición. El otro será para Roberto Benigni.

De Morricone a Led Zeppelin

Tres documentales musicales destacan en la programación. Giuseppe Tornatore presenta “Ennio”, su retrato de Ennio Morricone a través de una entrevista al maestro, fallecido hace un año, y testimonios de artistas y directores con los que trabajó.

“Becoming Led Zeppelin”, dirigido por Bernard MacMahon se centrará en los orígenes y la vida de la banda británica y “Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song” explorará el legado del músico canadiense a través de uno de sus más famosos himnos.

Cine latinoamericano

El cine latinoamericano tiene una fuerte presencia este año en la sección oficial con el venezolano Lorenzo Vigas (“La caja”), el mexicano Michel Franco (“Sundown”) y los argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat (“Competencia oficial”).

Otros estrenos imperdibles del festival:

-Sundown

Director: Michel Franco

- The Hand of God

Director: Paolo Sorrentino

- La caja

Director: Lorenzo Vigas

- True Things

Director: Harry Wootliff

***Selección oficial de películas participantes***

In Between Dying – Hilal Baydarov

Le Sorelle Macaluso – Emma Dante

The World To Come – Mona Fastvold

Nuevo Orden – Michel Franco (Elenco: Diego Boneta, Mónica del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek y Eligio Meléndez)

Lovers – Nicole Garcia

Laila in Haifa – Amos Gitai

Dear Comrades – Andrei Konchalovsky

Wife Of A Spy – Kiyoshi Kurosawa

Sun Children – Majid Majidi

Pieces Of A Woman – Kornel Mundruczo

Miss Marx – Susanna Nicchiarelli

Padrenostro – Claudio Noce

Notturno – Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again – Malgorzata Szumowska, Michal Englert

The Disciple – Chaitanya Tamhane

And Tomorrow The Entire World – Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida? – Jasmila Zbanic

Nomadland – Chloé Zhao

Sección Orizzonti (Horizontes)

Apples – Christos Nikou

La Troisième Guerre – Giovanni Aloi

Milestone – Ivan Ayr

The Wasteland – Ahmad Bahrami

The Man Who Sold His Skin – Kaouther Ben Hania

I Predatori – Pietro Castellitto

Mainstream – Gia Coppola

Genus Pan – Lav Diaz

Zanka Contact – Ismael El Iraki

Guerra E Pace – Martina Parenti, Massimo D’Anolfi

La Nuit Des Rois – Philippe Lacôte

The Furnace – Roderick Mackay

Careless Crime – Shahram Mokri

Gaza Mon Amour – Tarzan Nasser, Arab Nasser

Selva Trágica – Yulene Olaizola

Nowhere Special – Uberto Pasolini

Listen – Ana Rocha de Sousa

The Best Is Yet To Come – Wang Jing

Yellow Cat – Adilkhan Yerzhanov

Fuera de Competencia

Proyecciones especiales

30 Monedas (Episodio 1) – Alex de la Iglesia

Princesse Europe – Camille Lotteau

Omelia Contadina – Alice Rohrwacher Jr

Ficción

Lacci – Daniele Lucheti

Lasciami Andare – Stefano Mordini

Mandibules – Quentin Dupieux

Love After Love – Ann Hui

Assandira – Salvatore Mereu

The Duke – Roger Michell

Night In Paradise – Park Soon-jung

Mosquito State – Filip Jan Rymsza

No ficción

Sportin’ Life – Abel Ferrara

Crazy, Not Insane – Alex Gibney

Greta – Nathan Grossman

Salvatore, Shoemaker Of Dreams – Luca Guadagnino

Final Account – Luke Holland

La Verita Su La Dolce Vita – Giuseppe Pedersoli

Molecole – Andrea Segre

Narciso Em Ferias – Renato Terra, Ricardo Calil

Paulo Conte, Via Con Me – Giorgio Verdelli

Hopper/Welles – Orson Welles