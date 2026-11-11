Las Vegas vibrará este jueves con los Latin Grammy 2026

La edición 27 de los premios Latin Grammy reunirá a destacadas figuras de la música latina el jueves 12 de noviembre en Las Vegas. La ceremonia se podrá seguir en México por TNT y HBO Max (a partir de las 20:00 horas, de Sinaloa) aunque Televisa Univision la transmitirá el sábado 14.

La gala musical, que reconocerá los mejores trabajos del último año en la industria, tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Roselyn Sánchez conducirá la premiación, que contará con la participación de artistas como Karol G, Rosalía y Anitta.

Desde su creación en el año 2000, los Latin Grammy Awards se han consolidado como uno de los galardones más prestigiosos para la música en español y portugués. Presentados anualmente por la Academia Latina de la Grabación, estos premios reconocen logros sobresalientes de artistas y profesionales iberoamericanos en diversos géneros musicales.

La Academia Latina de la Grabación detalló que la edición de este año contará con una amplia variedad de presentaciones musicales y reconocimientos especiales. La organización busca celebrar la diversidad y riqueza de la música latina en una de sus noches más importantes del año.

Para el público mexicano, la ceremonia principal se transmitirá en vivo el jueves 12 de noviembre. La cobertura televisiva para Latinoamérica estará disponible a través de TNT, mientras que la opción de streaming se ofrecerá por HBO Max.

Una transmisión especial para México por el canal Las Estrellas de TelevisaUnivision se realizará el sábado 14 de noviembre a las 18:00 horas, tiempo local.

Los horarios anunciados para la transmisión latinoamericana de la ceremonia principal son las 18:00 horas para el inicio de la alfombra roja y las 19:00 horas para el comienzo de la gala. La entrega de premios tendrá una duración aproximada de tres horas.

Previo a la ceremonia principal, se realizará la Premiere del Latin Grammy, un evento donde se entregarán la mayoría de los reconocimientos. Esta parte de la premiación podrá seguirse a través de los canales digitales oficiales de la Academia Latina de la Grabación.

Entre los artistas confirmados para subir al escenario se encuentran Karol G, Rosalía, Daddy Yankee, Anitta, Carín León, Juanes, Mon Laferte, Bizarrap, Feid, Grupo Frontera, Reik, The Warning, Silvana Estrada, Nathy Peluso, Jorge Drexler y Xavi.

Uno de los momentos destacados de la noche será el reconocimiento a Daddy Yankee como Persona del Año 2026. Además, se rendirá un homenaje al legado del compositor mexicano José Alfredo Jiménez, figura icónica de la música regional.