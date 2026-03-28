$!‘Last Breath’, el nuevo tema que lanzan Kanye West y Peso Pluma

El lanzamiento de Last Breath, la colaboración entre Kanye West y Peso Pluma, marca un hito en la conexión entre los artistas globales y la cultura mexicana. El sencillo forma parte de Bully, el nuevo álbum de Ye, cuyo estreno fue acompañado por una campaña visual y conceptual con referencias directas a la lucha libre mexicana y personajes reconocidos de la cultura nacional. El sencillo forma parte de Bully, el nuevo álbum de Ye, cuyo estreno fue acompañado por una campaña visual y conceptual con referencias directas a la lucha libre mexicana y personajes reconocidos de la cultura nacional.

La estrategia de lanzamiento de Bully incluyó una listening party en la que la lucha libre mexicana y la cultura mexicana fueron protagonistas, generando un gran impacto en la conversación. La promoción del disco y el videoclip del tema muestran la intención del artista de rendir tributo a México y su imaginario colectivo, señala infobae.com La presentación de Bully no fue sólo un estreno musical, sino un evento que integró espectáculo y cultura popular. West eligió centrar su campaña en la iconografía de la lucha libre mexicana, utilizando máscaras de leyendas como Blue Panther, El Santo, El Elegido, El Matemático y el Rayo de Jalisco en materiales promocionales. Las redes de Ye pasaron de estar vacías a mostrar únicamente publicaciones vinculadas a la estética del álbum y la lucha libre. Durante la listening party, se instalaron rings y participaron luchadores portando máscaras emblemáticas del pancracio nacional. La transmisión del evento permitió que imágenes y videos del homenaje se viralizaran rápidamente. Este despliegue visual y temático confirmó la apuesta de West por hacer de la cultura mexicana el eje central de la narrativa del álbum y su promoción.