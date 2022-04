$!Laura Bozzo ofrece a Sasha Sokol y Ángela Aguilar investigar los casos en su show: ‘Tienen las puertas abiertas’

Después de que Sasha Sokol denunciara públicamente a Luis de Llano y que Ángela Aguilar realizara un video tras las filtraciones de unas imágenes con su nueva pareja Gussy Lau, el apoyo a ambas mujeres no ha parado por parte de sus colegas del medio y sus respectivos fans.

Esta vez fue la controversial conductora, Laura Bozzo, quien no sólo externó su opinión sobre ambas situaciones, sino que mostró sus intenciones de ayudarlas y les envió una curiosa invitación, difundió Infobae.

Fue durante un encuentro con los medios en la presentación de su nuevo programa para Imagen Televisión, el cual se llamará Que pase Laura, donde la presentadora le envió un mensaje a Ángela y Sasha.

“Ellas tienen las puertas abiertas de mi espacio, de mi corazón, tienen todo mi apoyo para hacer una investigación y yo creo que es bueno que las mujeres deban alzar la voy en su momento”, comentó la peruana.

Respecto al caso de la ex Timbiriche, Laura apuntó que no debería influir cuanto tiempo tardó la cantante en denunciar al productor musical, pues eso no era un factor para invalidar el crimen cometido.