Laura Pausini y Shakira posan junto a BTS tras la gran Final del Mundial

La cantante italiana Laura Pausini compartió una foto junto a BTS después de participar en la ceremonia de la Final del Mundial 2026.

En la imagen, la artista aparece acompañada por Shakira y los integrantes de la banda surcoreana, en un encuentro que se viralizó en las redes sociales, al llamar la atención de millones de fans alrededor del mundo.

La publicación fue acompañada por el mensaje “ARMY GIRLS”, haciendo referencia al nombre con el que se conoce al fandom oficial de BTS.

Así Laura Pausini mostró la admiración que tanto ella como Shakira sienten por la banda, mostrando su faceta más fanática tras compartir escenario en uno de los eventos deportivos más importantes.

Previamente, antes de que finalizara el primer tiempo del partido, Pausini compartió una selfie en la que se muestra ella y de fondo Jungkook y V, de BTS, antes de su presentación en el medio tiempo de la final del mundial, siendo trasladados en un carrito de golf.

Laura Pausini participó en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en compañía de Robbie Williams y de Nicole Scherzinger (de Pussycat Dolls), quienes interpretaron el himno de la FIFA, “Desire”; ella interpretó en inglés y también un fragmento en español de la canción.

BTS provocó la euforia en tan solo tres minutos de presentación, al causar gran revuelo con su actuación en el centro del campo, con la interpretación de uno de sus grandes éxitos, Dynamite, al cual le hicieron algunas adaptaciones: en lugar de King Kong, kick the drum cantaron King Kong, kick the Ball, y en lugar de Ice tea, and a game of ping-pong, cantaron Ice tea, and a game of football.