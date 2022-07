$!Laura Zapata acusó a Thalía de no apoyarla con gastos del funeral de su abuela

No obstante, durante un encuentro con la prensa, Laura Zapata reveló que su media hermana no buscó apoyarla económicamente con los gastos de Eva Mange en sus últimos días ni en los servicios funerarios.

“(Thalía) No me ha preguntado ni cuánto gasté en el funeral ni cuánto gasté en el hospital. Ya cuando tenga tiempo yo le diré: ‘Oye, fíjate que gasté esto, ¿gustas cooperar con algo?’. Yo estaba al frente de mi abuela, yo estaba cuidando a mi abuela, yo me la llevé al hospital, yo tenía que sacar mi tarjeta para pagar y así fue”.

La actriz agregó que todavía mantiene contacto con la protagonista de Rosalinda, aunque es con mensajes cortos y no constantes.

Además, recalcó que, a parte de Thalía, ninguna de sus demás hermanas mostraron interés en la muerte de Eva Mange, sólo una de sus sobrinas quiso asistir al funeral para despedirse de su bisabuela.

“Estuvo su tataranieta y estuvo quien tenía que estar. La gente que tenía que estar, somos los que estamos y estamos los que somos (...) Qué bueno que no llegaron, cerraron con broche de oro que no les interesaba mi abuela y mi abuela tenía que ser querida, amada, cuidada, protegida y venerada”.

Pese a su queja sobre el poco apoyo económico que recibió, al hablar acerca del porqué ha buscado un puesto en la Asociación Nacional de Actores (ANDA), la actriz aseguró que no es por el dinero que podría recibir, pues actualmente tiene los suficientes recursos para “vivir bien” y, si ella lo quisiera, pudiera emprender un viaje por el mundo, olvidándose del trabajo.

El día del fallecimientos, solos Laura Zapata y Thalía dieron a conocer la noticia. Por su parte, Thalía compartió una serie de imágenes a forma de despedida de su abuela.