Laura Zapata causa polémica por nuevas declaraciones sobre Andrés Manuel López Obrador

“(Los llamé así) Porque no aguanto a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, porque no piensan, porque insultan, porque, de alguna manera, en algún momento, te pones al nivel de ellos, porque esta división de ‘fifís’, de ‘nacos’ la ha hecho el presidente”, mencionó, y agregó: “Es que, la verdad, son re nacos”.

Una de las afirmaciones que más llamaron la atención fue cuando Gómez le preguntó el por qué AMLO es “naco”, como muchas veces ella lo ha llamado, respondió: “¿El presidente? No, no es naco, tiene la barbita partida. No, no es naco, es mentiroso, el presidente miente, el presidente engaña”.

Aseveró que ha llegado a calificarlo de esa forma por la forma en que se expresa. “De repente cuando dice: ‘Ay, ya chole’, dices: ‘¿Pues este naco de dónde salió? Y es mi presidente, ¿qué pasó?’”, dijo la hermana de Thalía.

Después, aplaudió la carrera de López Obrador, pues lo describió como una persona que supo luchar por llegar a sus metas con muy pocos recursos, pero aseguró que actualmente no sabe lo que está haciendo como presidente de México.

“(Es) Un hombre que no es nada tonto, que luchó y guerreo por llegar a donde está, y que ha hecho muchísimas cosas con 200 pesos en la bolsa, pero que ahora que llegó, no sabe para qué, que ahora que llegó ha dividido a los mexicanos”, dijo.

Antes de llegar a este punto de la conversación, Hernán Gómez hizo un repaso por los tuits más polémicos de Laura Zapata sobre la 4T, razón por la cual le pidió que explicara el porqué desde hace varios años se ha demostrado que el gobierno actual no ha hecho lo que ella ve como correcto.

“No me gusta porque es un gobierno mentiroso, es un gobierno que engaña, porque es un gobierno que llegó para destruir, porque es un gobierno que ha dilapidado nuestra estructura, porque es un gobierno que todo lo que toca lo deshace, por eso no me gusta. Por que es un presidente que siempre está quejándose de los que no son sus tapetes”, mencionó.