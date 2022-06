$!Le arrojan hielos a Christian Nodal en concierto

Con gran molestia pidió que los sacaran y les devolvieran sus entradas, pues él no podía con las faltas de respeto.

La reacción de algunos asistentes se dio por dio después de que Christian Nodal llegara tarde a la presentación.

“Sácalos a la ching... y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor”, indicó Christian Nodal.