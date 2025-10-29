Le canta Chuy lizárraga a automovilistas en pleno bloqueo carretero

Menuda sorpresa dio el cantante sinaloense Chuy Lizárraga, a todos los automovilistas que quedaron atorados en la carrertera rumbo a Michoacán, debido a los bloqueos de cientos de agricultores, por lo que ante esta situación, el cantante bajo de su auto para aventarse un palomazo, haciendo más amena la espera.

En redes sociales circula un video, en donde el cantante de regional mexicano, que actualmente forma parte del Capibaras Tour, junto a José Angel Ledesma Quintero más conocido como “El Coyote”, se ve rodeado de algunos de los agricultores que bloquean el camino, así como de automovilistas, a quienes interpretó un pedazo del tema La feria de las flores, causando la algarabía de los presentes, quienes inmortalizaron ese momento en sus teléfonos celulares.

El intérprete de temas como Partido en dos, Relación clandestina, entre otras, continua su gira junto a “El Coyote” en ciudades como Tlaxcala, Guanajuato, Jalisco, entre otras ciudades de México.