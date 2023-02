Un show dinámico, innovador, donde la algarabía carnavalesca se disfrutó en todo su esplendor, fue el que brindó el cantante Edén Muñoz, en el arranque del Carnaval Internacional de Mazatlán Dèjávu 125 Años de Tradición, con un concierto con el que se coronó a Víctor II como el Rey de la Alegría.

El artista oriundo de Los Mochis, pero mazatleco de corazón, cumplió su sueño, cantar en uno de los eventos más importantes del estado y con relevancia internacional, donde solo bastó su presencia para hacer vibrar el Estadio Teodoro Mariscal, el cual lució casi lleno para ser partícipes de la primera coronación, con la música, y talento del intérprete de temas como Chale y A la antiguita.

Fue en punto de las 22:00 horas cuando Edén Muñoz saltó al escenario, interpretando el tema Cómo quieras quiero, seguido de Bien servida, Creo en ti y El corrido de Juanito.

Tras unas breves palabras, el mochitense siguió deleitando al público con las piezas Mx-Mad, Contigo, abriendo con este bloque la celebración de sus 17 años de carrera.

“Buenas noches Mazatlán, no saben lo contento que estoy, y lo bendecido que me siento por estar aquí con ustedes en este evento, cumpliendo un sueño que siempre quise, y los tiempos de Dios son perfectos, esta noche quiero que la pasen chingón, que bailen, que canten, los conozco, ustedes no son aburridos” destacó Edén para dar paso a un homenaje a Selena cantando los temas Amor Prohibido y El Chico del apartamento 512.

Previo a su salida, el público disfrutó de la presencia musical del grupo Plan de Escape, de Sergio Lizárraga Jr. interpretando temas como La bachata, Ojitos verdes, Verte la carita feliz, Botones azules.

Luego llegaron los cortes Las Vegas, No te voy a rogar, Calidad, El precio de la soledad, Aquí abajo, No es por acá, Que vuelva, No te vas, La boda del huitlacoche, Pelotero la bola, La chona, En definitiva, Vete ya, De los besos que te di, Y tú, En las malas y en las buenas, para cerrar su participación con El Sinaloense.