MAZATLÁN._ Al final, Ignacio López Tarso dijo que, si era necesario, defendería las llaves de la ciudad con la muerte, y se ganó las palmas del público. Pareció que no había duda: se las merecía.



El actor de cine, teatro y televisión recibió el 12 de septiembre de 2019 las llaves de la ciudad de Mazatlán, como un homenaje a su trayectoria y empuje por el arte, en una velada celebrada en el Fuerte 31 de Marzo, atrás de la Casa del Marino.



El entonces Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, leyó la biografía del artista de 94 años de edad, de quien destacó, además de sus actuaciones, ser un activista por el derecho de los trabajadores de la cultura.



“Recíbalas, señor, guarde las llaves de esta ciudad en su corazón, el reconocimiento de todos los mazatlecos”, le expresó Benítez Torres minutos antes de entregarle el reconocimiento, frente al Pacífico mexicano.



López Tarso, sobreviviente de la Época de Oro del cine nacional, agradeció al pueblo mazatleco por la distinción, recordó anécdotas y, como regresando el gesto, aseguró que daría su vida por defender las llaves de la ciudad de Mazatlán.



“El pueblo mazatleco me hace honor de entregar las llaves de la ciudad, les estoy profundamente agradecido por este gran honor que ustedes me otorgan hoy y que no olvidaré nunca, las defenderé con mi vida si es preciso”, dijo.



El actor mexicano se encontraba en el puerto para filmar el cortometraje "Ignacio" ,escrito por Leticia Fabián y codirigido por ella misma y el mazatleco Alan Jhonsson Gavica.



Este 11 de marzo, se despidió de la vida a los 98 años, manteniendo su estatus de leyenda del cine mexicano.