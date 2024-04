La actriz estadounidense Emma Stone quiere que la gente la empiece a llamar por su verdadero nombre: Emily Stone.

Cuando ella llegó a la industria hollywoodense, otro integrante de la SAG-AFTRA ya había acogido el nombre de Emily Stone, lo que le impedía a ella hacer el uso del mismo.

Nacida como Emily Jean Stone, la norteamericana debutó en 2005 en la película The New Partridge Family con el nombre de Emily Stone, pero, poco tiempo después, ya apareció con su nuevo nombre en pequeñas apariciones en las series Médium, Hotel dulce hotel: Las aventuras de Zack y Cody o Malcolm.

En una charla con The Hollywood Reporter, la actriz confesó que le gustaría que la llamaran por su verdadero nombre en lugar de Emma. “No. Eso sería muy agradable. Me gustaría ser Emily”, dijo ante pregunta expresa del medio.

De acuerdo con 20minutos.es, la actriz reveló que las personas con las que trabaja le llaman Emily inicialmente, aunque alguno que otro hace trampas al referirse a ella como Em y así evitar el conflicto.

“Hace un par de años me asusté. Por alguna razón pensé que ya no podía hacerlo. Ya no podía llamarme Emily”, añadía.

En noviembre de 2018, Stone declaró que el nombre de Emma venía de su Spice Girl favorita, Emma Bunton, por lo que quería que todos la llamaran así. “Cuando era niña, era muy rubia y mi verdadero nombre es Emily, pero quería que me llamaran Emma por Baby Spice y ahora lo soy”, declaraba en el pasado.