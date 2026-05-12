Leire reacciona al regreso de Amaia con La Oreja de Van Gogh

El mundo del pop en español vivió el pasado fin de semana un fenómeno que ni el mejor guionista de Netflix habría planeado. Mientras en Bilbao una ciudad entera se rendía ante el regreso de la “reina original”, en Córdoba, Argentina, la mujer que sostuvo el barco durante 17 años rompía en llanto.

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh sigue doliendo, y las imágenes que circulan en redes sociales son la prueba de que cerrar ciclos no siempre es tan “pop” como parece.

Leire Martínez desde Argentina: “No pensaba que me iba a afectar, pero afecta”

Lejos de casa, en plena gira por las Américas, Leire Martínez enfrentó el momento más difícil de su carrera. El mismo día que sus ex compañeros arrancaban la gira del reencuentro con Amaia Montero en España, Leire se subía al escenario en Argentina con el corazón en la mano.

Al interpretar “Jueves”, uno de los temas más emblemáticos del grupo, la cantante vasca no pudo contener las lágrimas. Entre aplausos y gritos de “¡Leire, Leire!”, confesó lo que muchos sospechábamos:

“Hoy arrancaba la gira de La Oreja de Van Gogh en España y, ¡buf! No pensaba que me iba a afectar, pero afecta... Esto no va de quién lo hace mejor o peor. Esto va de que han sido 17 años de relación y es duro decir adiós”.

Con la salida también de Pablo Benegas (guitarrista histórico), Leire dejó claro que, más allá de la música, lo que se rompió fue una familia.

Amaia Montero en Bilbao: “Bajé al mismísimo infierno”

Casi al mismo tiempo, a miles de kilómetros de distancia, 15 mil personas llenaban el Bizkaia Arena para presenciar lo que parecía imposible: el regreso de Amaia Montero.

Con la voz entrecortada pero firme, la donostiarra se sinceró sobre los años de oscuridad que la mantuvieron alejada de los focos:

“Estaba perdida, completamente perdida. Bajé al mismísimo infierno, y no es una forma de hablar”, confesó.

Su regreso no fue solo un concierto, fue una catarsis colectiva donde sus cicatrices fueron las protagonistas de la noche.

Leire Martínez viene a encontrarse con México

A pesar del trago amargo, la música no se detiene. Leire Martínez ha decidido abrazar su nueva etapa y México será uno de los destinos clave para reencontrarse con sus fans que la han apoyado incondicionalmente durante casi dos décadas.

Fechas confirmadas para México 2026:

29 de mayo: Guadalajara (Teatro Galerías)

30 de mayo: Ciudad de México (Lunario del Auditorio)

1 de junio: Ciudad de México (Teatro Metropolitan)

¿Qué sigue para La Oreja?

El debate en redes sociales está que arde. Mientras unos celebran la nostalgia de Amaia, otros piden respeto por el legado de Leire. Lo cierto es que ambas artistas están sanando a través de sus canciones, y México tendrá la oportunidad de darle a Leire el abrazo que tanto necesita en sus próximas presentaciones. De la banda vasca hasta ahora no se sabe cuando desembarcará de este lado del Atlántico.