Lenny Kravitz se convierte en Ken, con su propio muñeco para Barbie

Lenny Kravitz se convirtió en el segundo hombre en tener su propio muñeco Ken. La figura, creada por Barbie, está inspirada en los atuendos que el cantante utilizó durante su reciente gira Blue Electric Light Tour. El producto forma parte de la colección Barbie Signature Kenbassadors y ya está disponible por 70 dólares. Esta línea se inauguró en 2025 con el basquetbolista LeBron James, quien fue la primera celebridad hombre en tener un Ken. Kravitz recordó que, durante su infancia, estuvo rodeado de Barbies, GI Joes y Kens.

“Cuando era niño y crecía con todos mis primos pequeños, había Barbies por todas partes, GI Joes, Kens y todo eso. Eso te hace pensar: ‘Cuando era niño, ¿alguna vez pensé que tendría mi propia figura? No”, contó el cantante El muñeco luce un top de malla color bronce con cuello alto, jeans acampanados, un cinturón con tachuelas, botas y lentes de sol vintage de finales de los años 60, detalla el portal rpp.pe El cantante también destacó otros detalles del muñeco, como un collar que perteneció a su madre, Roxie Roker, y los tatuajes reproducidos en la figura.

La figura tendrá un costo de 70 dólares.

Lenny Kravitz, de 62 años, señaló que fue “divertido” trabajar con el equipo de Barbie durante el proceso de creación. Debido a que el muñeco fue desarrollado mientras se encontraba de gira, consideró apropiado que la figura representara ese momento de su carrera. “Llevo dos años y medio de gira con este álbum. El muñeco representa este momento y esta gira, que ha sido realmente increíble para mí. Creo que ha sido la mejor gira de mi carrera”, añadió. También hizo una reflexión acerca de su presente: “Creo que me siento mejor que nunca. Trabajas duro para llegar a ese punto en tu vida profesional y personal en el que todo encaja, y te sientes bien, inspirado, con ganas de seguir adelante, lleno de energía y, sobre todo, agradecido”.

Hasta los tatuajes formaron parte del look del muñeco.