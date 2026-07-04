$!Liam Gallagher ‘amenaza’ a México con no dar conciertos de Oasis si el Tri le gana a Inglaterra

Liam Gallagher, vocalista de la legendaria agrupación británica Oasis, se convirtió en el centro de la conversación tras lanzar una advertencia que vincula directamente el futuro de la banda en el país con el desempeño de la Selección Mexicana de Fútbol.

Gallagher, conocido por su ferviente apoyo al fútbol inglés y su personalidad provocativa, decidió compartir con sus seguidores su perspectiva sobre el próximo encuentro entre la escuadra de Inglaterra y la Selección Mexicana. Sin guardarse nada, el menor de los hermanos Gallagher publicó un pronóstico inicial contundente: un 5-0 a favor del conjunto británico.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de réplicas por parte de los cibernautas locales. Los usuarios de X desplegaron el característico ingenio mexicano a través de críticas directas, estadísticas históricas de los mundiales y una enorme cantidad de memes que se burlaban de la excesiva confianza del músico.

Ante la réplica masiva y la presión ejercida por los usuarios mexicanos, Gallagher lanzó una advertencia directa a través de su cuenta oficial: si la escuadra inglesa cae eliminada ante el Tri, los fanáticos locales pueden descartar futuros conciertos de la agrupación en territorio nacional.

La drástica advertencia de Gallagher abrió de inmediato un intenso debate en las plataformas digitales. Por un lado, un amplio sector de los usuarios tomó la publicación con ligereza, argumentando que las palabras del músico forman parte del tradicional folclor futbolístico y de la conocida personalidad ácida y provocadora que lo ha caracterizado desde los años noventa. Para estos fanáticos, se trata simplemente de la típica “guerra de declaraciones” previa a un partido de alta tensión en la justa mundialista, señala elimparcial.com.