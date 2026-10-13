Libera Netflix tráiler de ‘Las Crónicas de Narnia’

El adelanto ofrece los primeros vistazos a la aventura que relatará la creación de Narnia. La adaptación de la primera novela de la saga cuenta con un presupuesto de aproximadamente 280 millones de dólares.

Netflix lanzó el primer tráiler de “El sobrino del mago”, nueva película de Las Crónicas de Narnia, dirigida por Greta Gerwig. El adelanto muestra la creación de Narnia y personajes clave como la Bruja Blanca, generando interés en fanáticos de la literatura fantástica.

La saga original de C.S. Lewis, junto a las obras de J.R.R. Tolkien, estableció las bases de la fantasía moderna. Esta nueva producción representa una oportunidad para llevar nuevamente el universo de Narnia a la pantalla grande, tras previas adaptaciones.

Netflix, la plataforma de streaming, mostró una propuesta con color y asombro que busca revivir el mundo de C.S. Lewis para nuevas audiencias. La plataforma había adelantado que el tráiler llegaría este martes, generando expectación entre sus seguidores.

La película “Narnia: El sobrino del mago” adaptará la primera novela de la saga. El tráiler introduce a los protagonistas, Digory Kirke y Polly Plummer, quienes utilizan anillos mágicos creados por el excéntrico tío de Digory, Andrew Ketterley.

El adelanto también muestra el despertar de la reina Jadis, personaje que se convertirá en la Bruja Blanca. Esta antagonista sumirá la tierra en un invierno eterno.

Los eventos de “El sobrino del mago” son fundamentales para el desarrollo de la historia, pues revelan el momento en que Aslan canta y da origen a Narnia. También explican el origen de elementos importantes como el farol y el armario.